Η Παναχαϊκή έχασε στο Κορωπί – Δηλώσεις/βίντεο

Δεν τα κατάφερε η μπασκετική Παναχαϊκή στο Κορωπί, καθώς ηττήθηκε από την ομώνυμη ομάδα με 73-66 στο πλαίσιο της 14ης αγωνιστικής του Α΄ Ομίλου της National League 2.

Διαιτητές: Π. Αναστασιάδης-Γ. Αυγερινός-Πετρόπουλος. Τα 10λεπτα: 20-24, 33-39 (ημ.), 55-48, 73-66.

ΚΟΡΩΠΙ (Δρακόπουλος): Αναγνωστάκης 16 (2), Ζαραϊδώνης 15 (1), Θανατή 10 (2), Τριανταφυλλίδης 12 (1), Ματσίρας 10, Κραμβουσάνος 7, Λεμπέσης 3 (1), Ψαρουδάκης.

ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ (Λιόνας): Χατζόπουλος 14 (2), Οικονομίδης 8, Μπίρμπας 12 (4), Σάτοβιτς 6, Τσιμίδης 11, Χρονόπουλος 5 (1), Χριστόπουλος 2, Νικολάου 4 (1), Καραγγελής 4, Κανελλάκης.

