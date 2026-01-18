Η Παναχαϊκή έχασε στο Κορωπί – Δηλώσεις/βίντεο
Με ήττα επιστρέφει από το Κορωπί η Παναχαϊκή, καθώς δεν κατάφερε να πιάσει τα γνωστά επίπεδα απόδοσης και έχασε έτσι τη μεγάλη ευκαιρία να βρεθεί με… αέρα στην κορυφή του Α΄ Ομίλου στη National League 2.
Δεν τα κατάφερε η μπασκετική Παναχαϊκή στο Κορωπί, καθώς ηττήθηκε από την ομώνυμη ομάδα με 73-66 στο πλαίσιο της 14ης αγωνιστικής του Α΄ Ομίλου της National League 2.
Διαιτητές: Π. Αναστασιάδης-Γ. Αυγερινός-Πετρόπουλος. Τα 10λεπτα: 20-24, 33-39 (ημ.), 55-48, 73-66.
ΚΟΡΩΠΙ (Δρακόπουλος): Αναγνωστάκης 16 (2), Ζαραϊδώνης 15 (1), Θανατή 10 (2), Τριανταφυλλίδης 12 (1), Ματσίρας 10, Κραμβουσάνος 7, Λεμπέσης 3 (1), Ψαρουδάκης.
ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ (Λιόνας): Χατζόπουλος 14 (2), Οικονομίδης 8, Μπίρμπας 12 (4), Σάτοβιτς 6, Τσιμίδης 11, Χρονόπουλος 5 (1), Χριστόπουλος 2, Νικολάου 4 (1), Καραγγελής 4, Κανελλάκης.
Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη
Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.
Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News