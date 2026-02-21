Η Παναχαϊκή προηγείται στο ημίχρονο του Πανγυθεατικού, προβάδισμα και για Παναιγιάλειο

Επιβεβαιώνοντας την ανωτερότητάς της η ομάδα της Παναχαϊκής προηγείται εκτός έδρας με 2-0 του Πανγυθεατικού, στο πλαίσιο της 21ης αγωνιστικής της Γ΄ Εθνικής και είναι το φαβορί για τη νίκη που θα της δώσει βαθμολογική ανάσα για την παραμονή.

Τα γκολ για τους κοκκινόμαυρους έχουν σημειώσει ο Τσεκούρας με κεφαλιά στο 19΄ και ο Ορτέντζιο στο 28΄ με δυνατό σουτ.

Πανγυθεατικός: Καβαλιώτης, Αδριανός, Κοτσιφάκος, Καπασώρης, Δέσκας, Τζανετάκος, Κάσαρχος, Σιμιντζής, Αλλκιά, Καλαμπόκας.

Παναχαϊκή : Γεωργόπουλος, Πετράτος, Σταθόπουλος, Ορτεντζιος, Γασπαρινατος, Νιφορόπουλος, Βερβιτας, Μούλας, Συρμής, Μπούρδος, Τσεκούρας.

Στην Αρκαδία, ο Παναιγιαλείος είναι καλύτερος και προηγείται με 2-1 του αδυνάμου Ερμη Μελιγούς με σκόρερ τους Φωκαϊδη και Μπουρλάκη.

Στην Πάτρα, η Θύελλα Πατρών είναι στο 0-0 με τον ισχυρό Μιλτιάδη και θα τα δώσει όλα για να κρατήσει ένα θετικό αποτέλεσμα μέχρι το τέλος.

