Η παράταξη Καρπέτα ζητά έκτακτη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου για τη μονάδα καύσης απορριμμάτων

Η παράταξη «Μαζί Αλλάζουμε – Δυτική Ελλάδα» με επικεφαλής τον Κώστα Καρπέτα, ζητά την άμεση και έκτακτη σύγκληση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας, με αποκλειστικό θέμα τη θέση του Σώματος στο σχέδιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ) για τη δημιουργία Δικτύου Μονάδων Ενεργειακής Αξιοποίησης Απορριμμάτων (ΑΕΠΥ – RDF/SRF).

Η επιστολή προς τον πρόεδρο του Σώματος υπογράφεται από τον επικεφαλής της παράταξης Κώστα Καρπέτα και τους περιφερειακούς συμβούλους, Δημήτρη Κωστακιώτη (Π.Ε. Αχαΐας), Νίκο Κοτρωνιά (Π.Ε. Αχαΐας), Κώστα Διαμαντόπουλο (Π.Ε. Ηλείας), Σάββα Αυγέρη (Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας) και Δημήτρη Μασούρα (Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας).

Όπως τονίζουν οι περιφερειακοί σύμβουλοι της παράταξης «Μαζί Αλλάζουμε – Δυτική Ελλάδα», το υπό διαβούλευση σχέδιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος προβλέπει τη χωροθέτηση και λειτουργία μονάδων καύσης απορριμματογενών καυσίμων σε διάφορες Περιφέρειες, μεταξύ των οποίων και η Δυτική Ελλάδα σε Αχαΐα ή Ηλεία, προκαλώντας εύλογες αντιδράσεις στις τοπικές κοινωνίες, ενώ ήδη οι Περιφέρειες Αττικής και Ηπείρου έχουν απορρίψει ομόφωνα το σχέδιο.

Την ίδια ώρα, συνεχίζουν τα μέλη της παράταξης, στη Δυτική Ελλάδα βρίσκεται σε εξέλιξη η κατασκευή της Μονάδας Επεξεργασίας Απορριμμάτων και Βιοαποβλήτων στη θέση Φλόκα της Δυτικής Αχαΐας, η οποία εντάσσεται στον εθνικό σχεδιασμό, γεγονός που καθιστά αναγκαία τη διευκρίνιση της σχέσης της με το προτεινόμενο Δίκτυο Μονάδων Ενεργειακής Αξιοποίησης.

Οι περιφερειακοί σύμβουλοι της παράταξης «Μαζί Αλλάζουμε – Δυτική Ελλάδα» καλούν τον πρόεδρο του Περιφερειακού Συμβουλίου να συγκαλέσει άμεσα το Σώμα, ώστε να διεξαχθεί δημόσια και ουσιαστική συζήτηση για ένα θέμα που αφορά το μέλλον της διαχείρισης των απορριμμάτων στη Δυτική Ελλάδα, κατά την οποία θα ακουστούν όλες οι απόψεις, να ενημερωθούν οι πολίτες και να ληφθεί σαφής και τεκμηριωμένη απόφαση για τη στάση της Περιφέρειάς μας.

