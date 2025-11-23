Η Πάτρα αναζητά την «Ιθάκη»: Μεγάλο το κύμα προσμονής αναγνωστών στα τοπικά βιβλιοπωλεία για το βιβλίο Τσίπρα
Ποιες ηλικίες το ζητούν, σε ποιον πολιτικό χώρο ανήκουν
Αγγελική Αυγερίου: «Το θέλουν νωρίτερα»
Η Αγγελική Αυγερίου από την «Πρωτοπορία» της Γεροκωστοπούλου αναφέρει ότι η Πάτρα έχει ήδη δείξει μεγάλο ενθουσιασμό για το νέο βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα, «Ιθάκη»: «Οι προπαραγγελίες αυξάνονται καθημερινά, με πολλούς αναγνώστες να έχουν κλείσει ήδη το αντίτυπό τους, ενώ πλήθος ερωτήσεων φτάνει στo βιβλιοπωλείο μας για τη διαθεσιμότητα και τις λεπτομέρειες της κυκλοφορίας. Αν και η επίσημη διάθεση του τίτλου προγραμματίζεται για την προσεχή Δευτέρα, πολλοί πελάτες μάς ζητούν να προμηθευτούν το βιβλίο νωρίτερα, κάτι που δεν είναι δυνατό, καθώς οι βιβλιοπώλες ακολουθούμε τις οδηγίες και τις δεσμεύσεις του εκδοτικού οίκου. Η ανυπομονησία των Πατρινών δείχνει την ισχυρή αναγνωστική ζήτηση και την προσμονή για την προσωπική αφήγηση του κ. Τσίπρα, ανεξάρτητα αν κάποιος την επικροτεί ή όχι».
Ασπασία Παπαχρίστου: «Πρωτόγνωρο ενδιαφέρον»
Νεκτάριος Λαμπρόπουλος: «Θα φθάσει τις 100.000»
Οπως λέει ο Νεκτάριος Λαμπρόπουλος από το «Πίξελ Books» της οδού Κανακάρη, εκτιμά ότι η «Ιθάκη» θα φτάσει πανελλαδικά τις 100.000 πωλήσεις μέχρι τις γιορτές των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς: «Η Πάτρα εμφανίζει έντονο αναγνωστικό κλίμα, με την προσμονή για το νέο βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα, να ξεπερνά κάθε προηγούμενη πολιτική κυκλοφορία. Οι Πατρινοί δείχνουν μεγάλη ενεργή συμμετοχή, με δεκάδες προπαραγγελίες ήδη να έχουν ολοκληρωθεί και πολλούς αναγνώστες να τηλεφωνούν καθημερινά για πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα. Το ενδιαφέρον θυμίζει την ατμόσφαιρα που έχει δημιουργηθεί εδώ και καιρό για το βιβλίο του Dan Brown “Το μυστικό των Μυστικών”. Η κινητικότητα είναι έντονη, με συζητήσεις και ερωτήσεις να επικρατούν, ενώ το αναγνωστικό κοινό φαίνεται να έχει μπει σε έναν ρυθμό προσμονής που συνδυάζει την αναγνωστική περιέργεια με την πολιτική διάσταση των γεγονότων που περιγράφει το βιβλίο. Οι αναγνώστες κινούνται στον χώρο του ΣΥΡΙΖΑ, του ΠΑΣΟΚ και της Αριστεράς, εκτός όμως των κομμάτων Βαρουφάκη, Κωνσταντοπούλου και Νέας Αριστεράς».
Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη
Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.
Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News