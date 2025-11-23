Η Πάτρα αναζητά την «Ιθάκη»: Μεγάλο το κύμα προσμονής αναγνωστών στα τοπικά βιβλιοπωλεία για το βιβλίο Τσίπρα

Νεκτάριος Λαμπρόπουλος: «Θα φθάσει τις 100.000»

Οπως λέει ο Νεκτάριος Λαμπρόπουλος από το «Πίξελ Books» της οδού Κανακάρη, εκτιμά ότι η «Ιθάκη» θα φτάσει πανελλαδικά τις 100.000 πωλήσεις μέχρι τις γιορτές των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς: «Η Πάτρα εμφανίζει έντονο αναγνωστικό κλίμα, με την προσμονή για το νέο βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα, να ξεπερνά κάθε προηγούμενη πολιτική κυκλοφορία. Οι Πατρινοί δείχνουν μεγάλη ενεργή συμμετοχή, με δεκάδες προπαραγγελίες ήδη να έχουν ολοκληρωθεί και πολλούς αναγνώστες να τηλεφωνούν καθημερινά για πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα. Το ενδιαφέρον θυμίζει την ατμόσφαιρα που έχει δημιουργηθεί εδώ και καιρό για το βιβλίο του Dan Brown “Το μυστικό των Μυστικών”. Η κινητικότητα είναι έντονη, με συζητήσεις και ερωτήσεις να επικρατούν, ενώ το αναγνωστικό κοινό φαίνεται να έχει μπει σε έναν ρυθμό προσμονής που συνδυάζει την αναγνωστική περιέργεια με την πολιτική διάσταση των γεγονότων που περιγράφει το βιβλίο. Οι αναγνώστες κινούνται στον χώρο του ΣΥΡΙΖΑ, του ΠΑΣΟΚ και της Αριστεράς, εκτός όμως των κομμάτων Βαρουφάκη, Κωνσταντοπούλου και Νέας Αριστεράς».