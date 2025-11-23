Η Πάτρα αναζητά την «Ιθάκη»: Μεγάλο το κύμα προσμονής αναγνωστών στα τοπικά βιβλιοπωλεία για το βιβλίο Τσίπρα

Ποιες ηλικίες το ζητούν, σε ποιον πολιτικό χώρο ανήκουν

23 Νοέ. 2025 14:30
Ενα ασυνήθιστο κύμα προσμονής έχει απλωθεί στην Πάτρα ενόψει της κυκλοφορίας του βιβλίου του Αλέξη Τσίπρα, «Ιθάκη», το οποίο αναμένεται στα βιβλιοπωλεία τη Δευτέρα 24 Νοεμβρίου. Παρότι απομένουν ημέρες μέχρι τη διάθεση του βιβλίου, η ζήτηση έχει ήδη ξεπεράσει κάθε αρχική εκτίμηση, δημιουργώντας μια κινητικότητα που σπανίως συναντάται για πολιτική έκδοση.

Η «Ιθάκη» συναγωνίζεται σε ενδιαφέρον και ζήτηση το πολυαναμενόμενο βιβλίο του Dan Brown «Το μυστικό των μυστικών», το οποίο επίσης θα τεθεί σε κυκλοφορία μέσα στις επόμενες ημέρες.

Ο συντάκτης της «Π» με το πολυαναμενόμενο βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα «Ιθάκη», το οποίο αναμένεται να γίνει ανάρπαστο.

Η «Π» μίλησε με ιδιοκτήτες βιβλιοπωλείων της πόλης, οι οποίοι περιγράφουν μια εικόνα εντυπωσιακή: οι λίστες προπαραγγελιών είναι ήδη γεμάτες, με 20 έως και 50 αναγνώστες σε κάθε βιβλιοπωλείο να έχουν κλείσει εγκαίρως το αντίτυπό τους. «Το ενδιαφέρον είναι πραγματικά μεγάλο. Ισως το μεγαλύτερο που έχουμε δει για πολιτικό βιβλίο τα τελευταία χρόνια» σημειώνουν άνθρωποι της αγοράς.

Το προφίλ του αναγνωστικού κοινού προδίδει πολλά για τη δυναμική του βιβλίου. Πρόκειται κατά κύριο λόγο για άνδρες και γυναίκες ηλικίας 50 έως 70 ετών. Οι περισσότεροι όμως πολιτικά κινούνται από τον χώρο του ΠΑΣΟΚ έως τον ΣΥΡΙΖΑ, συμπεριλαμβανομένων και πρώην ψηφοφόρων του ΣΥΡΙΖΑ που τα τελευταία χρόνια έχουν μετακινηθεί σε κόμματα που προέκυψαν μέσα από διασπάσεις και ανακατατάξεις της ευρύτερης Κεντροαριστεράς. Χαρακτηριστικό της απήχησης είναι και το γεγονός ότι ανάμεσα στους αναγνώστες που εισήλθαν στον σχετικό κατάλογο αναμονής της Πάτρας, είναι ένας γνωστός δικηγόρος που κινείται στη δεξιά παράταξη, ένας πρώην πολιτευτής της ΝΔ ακόμα και ένας… ιερέας.

Για πολλούς, το βιβλίο αποτελεί ευκαιρία επαναξιολόγησης μιας περιόδου όπου ο Τσίπρας βρέθηκε στο επίκεντρο της δημόσιας ζωής.

Ενα ακόμη αξιοσημείωτο στοιχείο είναι ότι αρκετοί Πατρινοί επικοινωνούν με τα βιβλιοπωλεία, ζητώντας να παραλάβουν το βιβλίο πριν από την επίσημη ημερομηνία κυκλοφορίας. Ωστόσο, σύμφωνα με τους βιβλιοπώλες, κάτι τέτοιο είναι αδύνατο, καθώς ο εκδοτικός οίκος έχει δώσει σαφή εντολή ότι η διάθεση δεν μπορεί να γίνει νωρίτερα. Ετσι, αρκετοί από τους αναγνώστες που ανυπομονούν για την «Ιθάκη» μένουν προσωρινά ανικανοποίητοι, περιμένοντας τη Δευτέρα για να πάρουν το βιβλίο στα χέρια τους.

Οπως σημειώνουν οι βιβλιοπώλες είναι ρητή η απαγόρευση του εκδοτικού οίκου «Gutenberg», που «απαγορεύει την οποιαδήποτε πώληση, δειγματισμό σε τρίτους ή αναπαραγωγή μέρους του βιβλίου προς τα κοινωνικά δίκτυα και προς οποιονδήποτε τρίτο, πριν την ημερομηνία επίσημης έκδοσής του, που είναι η 24η Νοεμβρίου 2025».

Αγγελική Αυγερίου: «Το θέλουν νωρίτερα»

Η Αγγελική Αυγερίου

Η Αγγελική Αυγερίου από την «Πρωτοπορία» της Γεροκωστοπούλου αναφέρει ότι η Πάτρα έχει ήδη δείξει μεγάλο ενθουσιασμό για το νέο βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα, «Ιθάκη»: «Οι προπαραγγελίες αυξάνονται καθημερινά, με πολλούς αναγνώστες να έχουν κλείσει ήδη το αντίτυπό τους, ενώ πλήθος ερωτήσεων φτάνει στo βιβλιοπωλείο μας για τη διαθεσιμότητα και τις λεπτομέρειες της κυκλοφορίας. Αν και η επίσημη διάθεση του τίτλου προγραμματίζεται για την προσεχή Δευτέρα, πολλοί πελάτες μάς ζητούν να προμηθευτούν το βιβλίο νωρίτερα, κάτι που δεν είναι δυνατό, καθώς οι βιβλιοπώλες ακολουθούμε τις οδηγίες και τις δεσμεύσεις του εκδοτικού οίκου. Η ανυπομονησία των Πατρινών δείχνει την ισχυρή αναγνωστική ζήτηση και την προσμονή για την προσωπική αφήγηση του κ. Τσίπρα, ανεξάρτητα αν κάποιος την επικροτεί ή όχι».

 

Ασπασία Παπαχρίστου: «Πρωτόγνωρο ενδιαφέρον»

H Ασπασία Παπαχρίστου

Πρωτόγνωρο ενδιαφέρον για το νέο βιβλίο καταγράφεται και στη «Γωνιά του Βιβλίου» της Αγίου Νικολάου, όπως τονίζει η Ασπασία Παπαχρίστου: «Ηδη έχουν γίνει σε εμάς πάνω από 30 προπωλήσεις, με τη ζήτηση να αυξάνεται και να θυμίζει εκείνη για το “Μυστικό των Μυστικών”. Πολύς επίσης είναι ο κόσμος που ρωτάει. Η πρώτη έκδοση των 5.000 αντιτύπων έχει καλυφθεί πλήρως από τις πανελλαδικές παραγγελίες των βιβλιοπωλείων, γεγονός που οδήγησε τον εκδοτικό οίκο να προχωρήσει άμεσα στη δεύτερη εκτύπωση. Η ανυπομονησία των αναγνωστών είναι τέτοια που αρκετοί ζητούν να αγοράσουν το βιβλίο πριν από την επίσημη κυκλοφορία της προσεχούς Δευτέρας – κάτι, όμως, αδύνατο, καθώς το βιβλιοπωλείο δεσμεύεται αυστηρά από τον εκδότη. Μάλιστα, για λόγους ασφαλείας, η κούτα με τα αντίτυπα παραμένει ερμητικά κλειστή στις αποθήκες μας, έως την ημέρα διάθεσής τους».

 

 

Νεκτάριος Λαμπρόπουλος: «Θα φθάσει τις 100.000»

Ο Νεκτάριος Λαμπρόπουλος

Οπως λέει ο Νεκτάριος Λαμπρόπουλος από το «Πίξελ Books» της οδού Κανακάρη, εκτιμά ότι η «Ιθάκη» θα φτάσει πανελλαδικά τις 100.000 πωλήσεις μέχρι τις γιορτές των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς: «Η Πάτρα εμφανίζει έντονο αναγνωστικό κλίμα, με την προσμονή για το νέο βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα, να ξεπερνά κάθε προηγούμενη πολιτική κυκλοφορία. Οι Πατρινοί δείχνουν μεγάλη ενεργή συμμετοχή, με δεκάδες προπαραγγελίες ήδη να έχουν ολοκληρωθεί και πολλούς αναγνώστες να τηλεφωνούν καθημερινά για πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα. Το ενδιαφέρον θυμίζει την ατμόσφαιρα που έχει δημιουργηθεί εδώ και καιρό για το βιβλίο του Dan Brown “Το μυστικό των Μυστικών”. Η κινητικότητα είναι έντονη, με συζητήσεις και ερωτήσεις να επικρατούν, ενώ το αναγνωστικό κοινό φαίνεται να έχει μπει σε έναν ρυθμό προσμονής που συνδυάζει την αναγνωστική περιέργεια με την πολιτική διάσταση των γεγονότων που περιγράφει το βιβλίο. Οι αναγνώστες κινούνται στον χώρο του ΣΥΡΙΖΑ, του ΠΑΣΟΚ και της Αριστεράς, εκτός όμως των κομμάτων  Βαρουφάκη, Κωνσταντοπούλου και Νέας Αριστεράς».

