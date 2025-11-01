Η Πάτρα αποχαιρετά τον δικηγόρο Σπύρο Σορβατζιώτη: Μια καρδιά γεμάτη ευγένεια και ήθος

Βαρύ πένθος σκόρπισε στον νομικό κόσμο της Πάτρας και στην τοπική κοινωνία, η είδηση του θανάτου του γνωστού και ιδιαίτερα αγαπητού δικηγόρου Σπύρου Σορβατζιώτη, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία μόλις 52 ετών, έπειτα από γενναία, αλλά άνιση μάχη με σοβαρή ασθένεια που τον ταλαιπωρούσε τον τελευταίο χρόνο.

Ο Σπύρος Σορβατζιώτης υπήρξε ενεργό και δραστήριο μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Πατρών από το 1997. Με πολυετή και γόνιμη παρουσία στα δικαστήρια, διακρίθηκε για τη μαχητικότητά του, την επιστημονική του κατάρτιση και το ήθος του χαρακτήρα του, κερδίζοντας τον σεβασμό τόσο των συναδέλφων του όσο και των πολιτών που τον εμπιστεύονταν. Ηταν ένας άνθρωπος με ήπιο χαρακτήρα, ευγένεια και ανιδιοτέλεια, που ξεχώριζε για την αφοσίωσή του στο λειτούργημα του δικηγόρου και τη διάθεσή του να προσφέρει πάντα με συνέπεια και εντιμότητα.

Πάτρα: Θλίψη για τον θάνατο του γνωστού δικηγόρου Σπύρου Σορβατζιώτη – Πότε θα γίνει η κηδεία του

Σε δήλωσή του, ο πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Πατρών, Αθανάσιος Ζούπας, εξέφρασε τα ειλικρινή συλλυπητήριά του προς την οικογένεια του εκλιπόντος, σημειώνοντας:

«Ο Σπύρος Σορβατζιώτης υπήρξε ένας αξιόλογος και μάχιμος δικηγόρος, που ασκούσε με μεθοδικότητα, συνέπεια και εντιμότητα το λειτούργημά του. Η πρόωρη απώλειά του προκαλεί βαθιά θλίψη στους συναδέλφους του και σε ολόκληρη τη νομική κοινότητα της Πάτρας».

Ο Σπύρος Σορβατζιώτης ήταν νομικός σύμβουλος της Ενωσης Αστυνομικών υπαλλήλων Αχαΐας για πολλά χρόνια. Σε κάθε ποινική ή πειθαρχική υπόθεση των μελών της Ενωσης αναλάμβανε την υπεράσπισή τους, με κάλυψη των εξόδων από την Ενωση. Για την εξαιρετική του προσφορά και τα αποτελέσματά του, η Ενωση τον βράβευσε το 2018 με το μετάλλιό της.

Πολλοί δεν το γνώριζαν, αλλά ο Σπύρος Σορβατζιώτης ήταν εκ των ιδρυτών του Οργανισμού Συλλογικής Διαχείρισης ΕΔΕΜ (Ενιαία Διοίκηση Δικαιωμάτων Εργων Μουσικής), εκπροσωπώντας συνθέτες και στιχουργούς.

Μάλιστα, η Λούκα Κατσέλη, που είναι γενική διευθύντρια του Οργανισμού, σε μήνυμά της έγραψε για τον Σπύρο Σορβατζιώτη: «Ο Σπύρος, με τις νομικές του γνώσεις, την εμπειρία του, την ευθυκρισία του, τον επαγγελματισμό του, την ακεραιότητά του, την ευγένεια της ψυχής του και τη συναδελφικότητά του υπήρξε ουσιαστικός στυλοβάτης του Οργανισμού μας. Δημιούργημά του ήταν η αποτελεσματική οργάνωση, στελέχωση και λειτουργία του Τμήματος της Δημόσιας Εκτέλεσης και πολύτιμη η συμβολή του στο να δομηθεί η “οικογένεια της ΕΔΕΜ”, με ήθος και σεβασμό στον δημιουργό και τα πνευματικά του δικαιώματα. Αφήνει πίσω του ένα μεγάλο κενό, αλλά και ένα παράδειγμα ζωής που θα μας συντροφεύει πάντα».

Εκτός από το πεδίο της επαγγελματικής δράσης, ο Σπύρος Σορβατζιώτης ήταν ενεργό μέλος της τοπικής κοινωνίας, καθώς δραστηριοποιούνταν στο Καρναβαλικό Κομιτάτο, ενώ ήταν και γνωστός για την αγάπη του για ξεχωριστές μηχανές ως κάτοχος Harley Davidson.

Ο εκλιπών αφήνει πίσω του τη σύζυγό του Τασούλα και μια 12χρονη κόρη, την Αφροδίτη. Η νεκρώσιμη ακολουθία θα τελεστεί σήμερα στον Ιερό Ναό Παντοκράτορος Πατρών στις 12:30 μ.μ. και η ταφή του θα γίνει στο κοιμητήριο Πύργου.

