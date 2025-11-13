Η Πάτρα στην πρώτη φάση του Στεγαστικού Προγράμματος του ΥΕΘΑ: 520 κατοικίες στον Ριγανόκαμπο

Συνέργεια των υπουργείων Αμυνας και Κοινωνικής Συνοχής για το μεγαλύτερο στεγαστικό πρόγραμμα της χώρας

Η Πάτρα στην πρώτη φάση του Στεγαστικού Προγράμματος του ΥΕΘΑ: 520 κατοικίες στον Ριγανόκαμπο Μακέτα των οικισμών στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων
13 Νοέ. 2025 15:00
Pelop News

Ενα πρόγραμμα που φιλοδοξεί να αλλάξει ριζικά τον στεγαστικό χάρτη των Ενόπλων Δυνάμεων, αλλά και να αφήσει σημαντικό κοινωνικό αποτύπωμα σε τοπικό επίπεδο, παρουσίασε χθες ο υπουργός Εθνικής Αμυνας Νίκος Δένδιας. Το Οικιστικό Πρόγραμμα Νέων Κατοικιών χαρακτηρίζεται ως το μεγαλύτερο στην ιστορία της χώρας και εντάσσεται στο πλαίσιο της «Ατζέντας 2030» του υπουργείου.

Στόχος του προγράμματος είναι η βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων, μέσω της ανέγερσης, ανακαίνισης και εκσυγχρονισμού συνολικά 17.484 κατοικιών. Συγκεκριμένα, θα κατασκευαστούν 10.454 νέες κατοικίες και θα εκσυγχρονιστούν 7.030 υφιστάμενες κατοικίες.

Οπως ανέφερε ο κ. Δένδιας, κάθε στρατιωτικός που μετατίθεται θα λαμβάνει «ένα κλειδί στο χέρι», εξασφαλίζοντας έτσι σταθερή στέγη για τον ίδιο και την οικογένειά του.

Ο Νίκος Δένδιας στην παρουσίαση του προγράμματος

Στο πρόγραμμα περιλαμβάνεται και η Πάτρα, καθώς εντάσσεται στην φάση Α΄3 του Οικιστικού Προγράμματος Νέων Κατοικιών 2026–2030, σε συνέργεια με το υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, στην αχαϊκή πρωτεύουσα προβλέπεται η ανέγερση 520 κατοικιών στο πλαίσιο αξιοποίησης του κλειστού στρατοπέδου Αντιστρατήγου Εμμανουήλ Μανουσογιαννάκη στον Ριγανόκαμπο. Από αυτές τις κατοικίες, το 75% θα διατεθεί για κοινωνική κατοίκηση και το 25% θα δοθεί σε στελέχη των Ενόπλων Δυνάμων ως διαχειριστικό αντάλλαγμα της συνέργειας μεταξύ των δύο υπουργείων.

Πρόκειται για μια εξέλιξη που αναμένεται να αλλάξει όχι μόνο τη φυσιογνωμία της περιοχής του Ριγανόκαμπου, αλλά και να δημιουργήσει νέες προοπτικές στέγασης για δεκάδες οικογένειες, στρατιωτικών και μη.

Το πρόγραμμα θα συνδυαστεί με υποστηρικτικές δομές, όπως βρεφονηπιακούς σταθμούς και κοινόχρηστους χώρους, με στόχο τη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου οικιστικού περιβάλλοντος.

Στην Πάτρα, η εξαγγελία αυτή χαρακτηρίζεται ήδη ως μια μεγάλη ευκαιρία αστικής και κοινωνικής αναγέννησης, που μετατρέπει τον Ριγανόκαμπο από ανενεργό στρατόπεδο σε σύγχρονη γειτονιά ζωής.

Το πρόγραμμα διαθέτει εξασφαλισμένη χρηματοδότηση -το 85% από ίδιους πόρους του υπουργείου Εθνικής Αμυνας και το υπόλοιπο από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής. Οπως τόνισε ο υπουργός, «δεν πρόκειται για εξαγγελία, αλλά για ένα σχέδιο πλήρως κοστολογημένο και υλοποιήσιμο».

Στο ευρύτερο πλαίσιο, το πρόγραμμα περιλαμβάνει επίσης την κατασκευή νέων βρεφονηπιακών σταθμών, μονάδων φροντίδας ηλικιωμένων και φοιτητικών εστιών για Δόκιμους Αξιωματικούς, καθώς και τη λειτουργία του «Καλαθιού της Στρατιωτικής Οικογένειας» με μειωμένες τιμές έως και 23% σε βασικά αγαθά.

Ο Νίκος Δένδιας μίλησε για «ένα ολιστικό σχέδιο που στηρίζει τον πυρήνα της Εθνικής Αμυνας -τον άνθρωπο».

