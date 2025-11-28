Η Πάτρα στο επίκεντρο: Υπουργοί και επιχειρηματίες αναμένονται για τη ΓΣ της Κεντρικής Ενωσης Επιμελητηρίων

Η καρδιά της ελληνικής επιχειρηματικότητας μεταφέρεται στην Πάτρα το διήμερο 5-6 Δεκεμβρίου, με την πόλη να υποδέχεται τη Γενική Συνέλευση της Κεντρικής Ενωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος (ΚΕΕΕ). Μία από τις κορυφαίες θεσμικές συναντήσεις του επιχειρηματικού κόσμου, η οποία κάθε χρόνο λειτουργεί ως σημείο αναφοράς για τις αναπτυξιακές προοπτικές και τον διάλογο σε εθνικό επίπεδο.

Οι εργασίες της Γενικής Συνέλευσης θα πραγματοποιηθούν στον πολυχώρο W στο Ρίο, με την επίσημη έναρξη να έχει οριστεί για το απόγευμα της Παρασκευής 5 Δεκεμβρίου και την ολοκλήρωση το μεσημέρι του Σαββάτου 6 Δεκεμβρίου. Στην Πάτρα αναμένεται να βρεθούν εκπρόσωποι από τα 59 Επιμελητήρια της χώρας, καθώς και κορυφαία στελέχη της κυβέρνησης, της πολιτικής ηγεσίας και της επιχειρηματικής κοινότητας, καθιστώντας την πόλη επίκεντρο σημαντικών συζητήσεων.

Η επιλογή του Επιμελητηρίου Αχαΐας ως διοργανωτή της φετινής Γενικής Συνέλευσης αποτελεί μια σαφή αναγνώριση του έργου και της εξωστρέφειας που έχει αναπτύξει τα τελευταία χρόνια. Παράλληλα, προσφέρει μια μεγάλη ευκαιρία να αναδειχθεί η δυναμική της τοπικής οικονομίας, οι δυνατότητες της περιοχής και ο ρόλος της Αχαΐας ως αναπτυξιακού πόλου στη Δυτική Ελλάδα. Η διοργάνωση έρχεται να επιβεβαιώσει τη σημασία της συνεργασίας των Επιμελητηρίων για την υποστήριξη της επιχειρηματικότητας, της περιφερειακής ανάπτυξης και της διαμόρφωσης ενιαίων στρατηγικών προς όφελος των επιχειρήσεων και της κοινωνίας.

Πέρα από το συνεδριακό πρόγραμμα, η Πάτρα θα υποδεχτεί και το παράλληλο πρόγραμμα για τους συνοδούς των συνέδρων, το οποίο περιλαμβάνει επισκέψεις σε ιστορικά μνημεία, χώρους πολιτισμού, επιχειρήσεις και σημεία ενδιαφέροντος της πόλης και της ευρύτερης περιοχής. Μεταξύ άλλων, προγραμματίζονται επισκέψεις στην Achaia Clauss, στο καρναβαλικό εργαστήρι και σε παραδοσιακές επιχειρήσεις, προβάλλοντας την τοπική παραγωγή, τον πολιτισμό και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της Αχαΐας.

Σύμφωνα με πληροφορίες της «Π», στις εργασίες της Γενικής Συνέλευσης έχουν ήδη επιβεβαιώσει τη συμμετοχή τους ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, ο υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης, ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστας Τσιάρας, ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης και ο υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ Θανάσης Κοντογεώργης. Συνολικά, πάνω από 200 άτομα αναμένεται να συμμετάσχουν στις διαδικασίες.

Το συγκεκριμένο διήμερο, ωστόσο, αποκτά ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα για την Πάτρα. Παράλληλα με τη Γενική Συνέλευση της ΚΕΕΕ, στην πόλη θα βρίσκεται ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Ελπιδοφόρος, ο οποίος θα αναγορευτεί επίτιμος διδάκτορας του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών. Την ίδια ώρα, σύμφωνα με τις πληροφορίες, αναμένεται και η παρουσία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στην Αχαΐα, με αφορμή την ολοκλήρωση του αυτοκινητόδρομου Πάτρα-Πύργος.

Με όλα τα παραπάνω, η Πάτρα ετοιμάζεται για ένα διήμερο υψηλών επισκέψεων, έντονου ενδιαφέροντος και προβολής, επιβεβαιώνοντας τον ρόλο της ως κομβικού σημείου για την επιχειρηματικότητα, την πολιτική και την ανάπτυξη της χώρας.

