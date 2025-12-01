Η Πάτρα θα φιλοξενήσει το Συνέδριο του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας για τις Περιφέρειες το 2026

Κατά τη διάρκεια του φετινού συνεδρίου, η Αντιπεριφερειάρχης Δημόσιας Υγείας, Άννα Μαστοράκου, κλήθηκε ως ομιλήτρια προκειμένου να παρουσιάσει το ολοκληρωμένο υγειονομικό σχέδιο της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας μετά τη μεγάλη πυρκαγιά της 12ης Αυγούστου στην Πάτρα.

01 Δεκ. 2025 16:52
Pelop News

Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας εξασφάλισε τη διοργάνωση του ετήσιου Συνεδρίου του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ) για τις Περιφέρειες το 2026, το οποίο θα πραγματοποιηθεί στην Πάτρα.  Πρόκειται για σημαντική διάκριση τόσο για την Περιφέρεια όσο και για τη χώρα μας, καθώς για πρώτη φορά μια ελληνική περιφέρεια αναλαμβάνει τη φιλοξενία μιας υψηλού επιπέδου διεθνούς διοργάνωσης στον τομέα της Δημόσιας Υγείας.

Κατά τη διάρκεια του φετινού συνεδρίου, η Αντιπεριφερειάρχης Δημόσιας Υγείας, Άννα Μαστοράκου, κλήθηκε ως ομιλήτρια προκειμένου να παρουσιάσει το ολοκληρωμένο υγειονομικό σχέδιο της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας μετά τη μεγάλη πυρκαγιά της 12ης Αυγούστου στην Πάτρα. Όπως χαρακτηριστικά σημείωσε: «Η εμπειρία των μεγα-πυρκαγιών του Αυγούστου 2025 επιβεβαίωσε ότι η κλιματική αλλαγή αναδιαμορφώνει το τοπίο των κινδύνων για τη Δημόσια Υγεία. Η ευθύνη μας είναι να προσαρμοστούμε, να προβλέψουμε και να προστατεύσουμε τις κοινότητές μας με πολιτικές που στηρίζονται σε τεκμηριωμένες πρακτικές και έχουν επίκεντρο τον άνθρωπο». Η τοποθέτησή της αναγνωρίστηκε ως Πανευρωπαϊκό παράδειγμα καλής πρακτικής, καθώς παρουσίασε ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο υγειονομικών παρεμβάσεων, ενημέρωσης και υποστήριξης των πληγεισών κοινοτήτων, καθώς και συστηματικής μελέτης των υγειονομικών και περιβαλλοντικών επιπτώσεων της πυρκαγιάς.

Η ελληνική αντιπροσωπεία στο συνέδριο απαρτίστηκε από εκπροσώπους των Περιφερειών Δυτικής Ελλάδας, Αττικής και Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.

Στο πλαίσιο των εργασιών, η κ. Μαστοράκου, διεκδίκησε με επιτυχία τη διοργάνωση του επόμενου συνεδρίου του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας στην Πάτρα, υπογραμμίζοντας τον αναβαθμισμένο ρόλο της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στον ευρωπαϊκό χάρτη Δημόσιας Υγείας.

Η Αντιπεριφερειάρχης Δημόσιας Υγείας, δήλωσε: Αποτελεί μεγάλη τιμή για την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, που εντάχθηκε μόλις πέρσι στο δίκτυο του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας και ήδη διακρίνεται για το συγκροτημένο σχεδιασμό αντιμετώπισης των μεγάλων προβλημάτων δημόσιας υγείας. Στο πλαίσιο της σύστασης του Δικτύου One Health της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά τον Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας, Νεκτάριο Φαρμάκη, το Πανεπιστήμιο Πατρών, τους συναδέλφους Αντιπεριφερειάρχες και τους υπηρεσιακούς παράγοντες, για τη συστηματική και ουσιαστική συμβολή τους στην επίτευξη αυτού του σημαντικού στόχου. Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας συνεχίζει να αναδεικνύει τον στρατηγικό της ρόλο στον σχεδιασμό και την υλοποίηση πολιτικών Δημόσιας Υγείας, θέτοντας την περιοχή μας στο επίκεντρο των ευρωπαϊκών εξελίξεων».

