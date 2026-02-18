Η Πατρινή Ηλιάνα Παπαγεωργίου για τον γάμο της και το δώρο του συντρόφου της

Το πατρινό μοντέλο και παρουσιάστρια σ Ηλιάνα Παπαγεωργίου σε δηλώσεις στις τηλεοπτικές κάμερες έ μίλησε για το «GNTM», το «Shopping Star», αλλά και τον σύντροφό της, Γιάννη Καραβασάνη.

«Το “GNTM” θα επιστρέψει κι εγώ είμαι η παρουσιάστρια. Ήταν μια πολύ ωραία σύνθεση και περάσαμε καταπληκτικά. Τα στελέχη αποφασίζουν, δεν γνωρίζω τι συζητήσεις γίνονται για το πρόγραμμα», ανεφερε αρχικά η Ηλιάνα Παπαγεωργίου.

«Το “Shopping Star” είναι στο αρχείο προς το παρόν. Θα δούμε τι πρόκειται να γίνει, είναι ένα project πολύ αγαπητό και ο σταθμός το αγαπάει. Προς το παρόν όμως είναι στο αρχείο. Γενικά πολλά ακούγονται παιδιά. Τώρα είμαστε και σε φάση συζητήσεων, οπότε όλα τα ονόματα θα πέσουν στο τραπέζι, όλοι θα κάνουν τα ραντεβού τους. Θα πάμε δεξιά, θα πάμε αριστερά, κάθε χρόνο τα ίδια κάνουμε, στα ίδια καταλήγουμε», συμπλήρωσε.

Σε ερώτηση για το τι δώρο της πήρε ο σύντροφός της για την ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου, η Ηλιάνα Παπαγεωργίου είπε: «Δεν μου έχει κάνει κάτι για τον Άγιο Βαλεντίνο, γιατί μου πήρε ένα πολύ ωραίο δώρο τα Χριστούγεννα και θα πρέπει να βγάλω πολλές γιορτές με αυτό. Δεν μου παίρνει άλλο δώρο για φέτος. Είναι αυτά τα σκουλαρίκια».

Όσο για το πότε θα γίνει ο γάμος της, η παρουσιάστρια απάντησε: «Δεν ξέρω. Μπορείτε να ρωτήσετε τον ίδιο off camera, γιατί on camera θα φύγει. Να μας πείτε τέλος πάντων τι γίνεται ρε παιδιά με αυτόν τον γάμο; Ανησυχεί όλη η Ελλάδα»

