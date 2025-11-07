Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ενδυναμώνει τους επαγγελματίες: Ημερίδα για γνώση, δεξιότητες και βιώσιμη ανάπτυξη στην Πάτρα

Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, σε συνεργασία με τη Wise Greece και με την υποστήριξη του TUI Care Foundation, διοργανώνει ημερίδα επιχειρηματικής και επαγγελματικής ενδυνάμωσης την Τετάρτη 12 Νοεμβρίου 2025, με στόχο να προσφέρει σύγχρονα εργαλεία ανάπτυξης και βιώσιμες πρακτικές σε επαγγελματίες της περιοχής.

Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ενδυναμώνει τους επαγγελματίες: Ημερίδα για γνώση, δεξιότητες και βιώσιμη ανάπτυξη στην Πάτρα
07 Νοέ. 2025 12:51
Pelop News

Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας σε συνεργασία με την Wise Greece και την υποστήριξη του TUI Care Foundation διοργανώνει Ημερίδα Επιχειρηματικής και Επαγγελματικής Ενδυνάμωσης για επαγγελματίες ή επιχειρηματίες που επιθυμούν να ενισχύσουν τις γνώσεις και τις δεξιότητές τους.

Η ημερίδα θα διεξαχθεί στην Αίθουσα συνεδριάσεων της Παλιάς Γεωργικής Σχολής, την Τετάρτη 12 Νοεμβρίου 2025. Οι εγγραφές θα γίνουν στο διάστημα  9:30 – 10:00  το πρωί και θα ακολουθήσουν οι εκπαιδεύσεις, κατά τις ώρες 10:00 -16:00.

Κατά τη διάρκεια των εργασιών, οι συμμετέχοντες θα έχουν τη δυνατότητα να ενημερωθούν και να εξοικειωθούν με θέματα όπως

  • Business Plan: Πώς να δημιουργήσετε ένα επιτυχημένο επιχειρηματικό πλάνο.
  • Στρατηγική marketing και προώθηση προϊόντων στα social media – πώς να αναδεικνύετε αποτελεσματικά την επιχείρησή σας και να φτάνετε στο σωστό κοινό.
  • Βιωσιμότητα και υπεύθυνη επιχειρηματικότητα – πρακτικοί τρόποι ενσωμάτωσης φιλικών προς το περιβάλλον πρακτικών, στον τρόπο λειτουργίας της επιχείρησής σας.
  • Δημιουργία επιτυχημένου brand – πώς να διαμορφώσετε μια ξεχωριστή ταυτότητα για την επιχείρηση ή τα προϊόντα σας, που να ξεχωρίζει στην αγορά.
  • Και πολλά ακόμη εργαλεία και στρατηγικές που θα υποστηρίξουν την ανάπτυξη της επαγγελματικής ή επιχειρηματικής σας δραστηριότητας.

Η ημερίδα απευθύνεται σε επαγγελματίες ή επιχειρηματίες, που δραστηριοποιούνται στους τομείς του τουρισμού, της γαστρονομίας, της εστίασης, της παραγωγής τροφίμων, του πολιτισμού, της φυσικής κοσμετολογίας, των τεχνών & χειροτεχνιών. Θα έχουν την ευκαιρία να δικτυωθούν με επαγγελματίες του κλάδου, να ανταλλάξουν εμπειρίες και να αντλήσουν γνώση από έμπειρους ανθρώπους της αγοράς.

Οι ενδιαφερόμενοι να συμμετέχουν, θα πρέπει να κάνουν εγγραφή στη φόρμα: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScd48hrCyhznyjgtwGj4lvyYaVvjwZEx00qQkdpvH33INobEQ/viewform

Περισσότερες πληροφορίες:  www.futureshapers.gr  και στο τηλ: 213 0276559

 
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
17:23 Τι αποκάλυψε ο Αντωνίου για τότε που έπαιζε στον «Κοκκίνο Κύκλο»
17:14 Bitcoin: Σε ελεύθερη πτώση το νόμισμα και μεγάλες απώλειες
17:13 Αλλάζουν τα δεδομένα για τον ΟΦΗ, δικαιώθηκε στο CAS!
16:58 Κώστας Ρουμελιώτης: «Αντιμετωπίζουμε μια πολύ δυνατή ομάδα»
16:50 Δείτε ποια χώρα είναι υπερ της επιστροφής των γλυπτών του Παρθενώνα στην Ελλάδα
16:42 Μπέργκαμ: «Ιστορική στιγμή με την ηγεσία της Ελλάδας, πετυχαίνουμε ειρήνη»
16:34 Ερντογάν στον πρωθυπουργό της Λιβύης: «Θα υπερασπιστούμε τα δικαιώματα μας»
16:25 Επέκταση της κατάργησης του ΕΝΦΙΑ κατέθεσε ο Πιερρακάκης
16:17 Πολλές εμπειρίες για τους «μικρούς» του Άτλαντα στο Elite Neon Cup
16:08 Συναγερμός στην Κεφαλονιά, κρούσμα ευλογιάς σε μονάδα με 121 ζώα
16:00 Η Πάτρα τιμά τον μουσικοσυνθέτη Ηλία Ανδριόπουλο
15:51 Εικόνα παραίτησης και αποσύνθεσης ο ΝΟΠ
15:42 ΗΠΑ: «Κύμα» ακυρώσεων πτήσεων λόγω του shutdown
15:34 Το Πανεπιστήμιο Πατρών στηρίζει τον Αυθεντικό μαραθώνιο
15:26 Εκδήλωση από τον Δήμο Δυτικής Αχαϊας για τον Καρκίνο του μαστού
15:19 Το «μπράβο» του ΙΟ Πατρών στον Νίκο Παππά
15:11 Μαδρίτη: Η πολύχρωμη πρωτεύουσα, τι να δείτε
15:03 Νατσιός: «Δεν θα πάρω Προσωπικό Αριθμό – ας χάσω και τη βουλευτική μου έδρα»
15:00 «Αφοπλισμός σε 10 ημέρες!» – Ο αντιστράτηγος Χρήστος Δρακόπουλος για την Κρήτη, τους πυροβολισμούς και την ευθύνη της πολιτικής
14:54 Αγρίνιο: Με μαχαίρι-«μαμούθ» τραυμάτισε τον 79χρονο πατέρα της η 49χρονη κόρη
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 07/11/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ