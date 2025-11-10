Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας στην Marathon Expo 2025

Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας συμμετείχε δυναμικά με δικό της περίπτερο στη Marathon Expo 2025, μία από τις σημαντικότερες εκθέσεις αθλητικού και τουριστικού ενδιαφέροντος που πραγματοποιήθηκε από τις 5 έως τις 8 Νοεμβρίου 2025, στο πλαίσιο του Αυθεντικού Μαραθωνίου της Αθήνας.

Στο περίπτερο της Περιφέρειας φιλοξενήθηκαν οι διοργανώσεις και φορείς: Ημιμαραθώνιος Πάτρας, Acheloos Run, ΚΟΙΝΣΕΠ ΔΙΑΒΑ, ΔΙΒΡΙΣ, καθώς επίσης οι Δήμοι Αμφιλοχίας και Αγρινίου, αναδεικνύοντας την πολυμορφία του τουριστικού και αθλητικού προϊόντος της Δυτικής Ελλάδας.

Η παρουσία της Περιφέρειας είχε ως στόχο την προβολή αθλητικών διοργανώσεων και τουριστικών προορισμών, ενισχύοντας τον θεματικό τουρισμό και αναδεικνύοντας την περιοχή ως ιδανικό προορισμό για δραστηριότητες υπαίθρου, αθλητισμού και πολιτισμού.

Ο Αντιπεριφερειάρχη Τουριστικής Ανάπτυξης, Πάνος Σακελλαρόπουλος δήλωσε ότι: «Η συμμετοχή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στη Marathon Expo αποτέλεσε μια ακόμη σημαντική ευκαιρία για να προβάλλουμε το τουριστικό και αθλητικό μας προϊόν σε ένα διεθνές κοινό. Η Δυτική Ελλάδα διαθέτει μοναδικές διαδρομές, υποδομές και ανθρώπους που στηρίζουν την ανάπτυξη του αθλητικού τουρισμού. Μέσα από συνεργασίες με τοπικούς φορείς, δήμους και διοργανώσεις, συνεχίζουμε να χτίζουμε μια ισχυρή ταυτότητα, ενισχύοντας την επισκεψιμότητα και την τοπική οικονομία. Ο αθλητισμός και ο τουρισμός μπορούν – και πρέπει – να συνυπάρχουν δημιουργικά προς όφελος της περιοχής μας.»

Εκ μέρους της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας παρευρέθηκε και ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Πολιτισμού, Τουρισμού και Απασχόλησης, Δρ. Λαυρέντιος Βασιλειάδης.

