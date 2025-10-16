Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας στο ευρωπαϊκό έργο «Companies4Tomorrow»: Ενίσχυση της ψηφιακής καινοτομίας και της βιώσιμης ανάπτυξης των ΜμΕ

Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας συμμετέχει ως εταίρος στο ευρωπαϊκό έργο με τίτλο: «Supporting knowledge capacity in ICT to encourage digital innovation in the GR-IT Companies» (Ακρωνύμιο: Companies4Tomorrow «C4T») που υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Interreg Greece–Italy 2021–2027, και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και εθνικούς πόρους. Το έργο «C4T», έχει ως στόχο την ενίσχυση της ψηφιακής καινοτομίας και της βιώσιμης ανάπτυξης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) στις συμμετέχουσες περιοχές, μέσα από τη δημιουργία εργαλείων, δικτύων και “Living Labs”, τα οποία θα υποστηρίζουν τη μετάβαση των επιχειρήσεων σε πιο έξυπνες και πράσινες διαδικασίες.

Στο πλαίσιο αυτό, πραγματοποιήθηκε στη Ματέρα της Ιταλίας, στις 5–6 Οκτωβρίου 2025, η δεύτερη διακρατική συνάντηση του έργου. Συμμετείχαν όλοι οι εταίροι του έργου, και συγκεκριμένα: το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου (επικεφαλής εταίρος), το Επιμελητήριο Ζακύνθου, η Ένωση Επιμελητηρίων Καλαβρίας, το Εμπορικό Επιμελητήριο Φότζια και το Επιμελητήριο Εμπορίου, Βιομηχανίας, Βιοτεχνίας και Γεωργίας της Μπασιλικάτας, το οποίο ανέλαβε και τη διοργάνωση της συνάντησης. Από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας συμμετείχε η Προϊσταμένη του Τμήματος Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων και Ωρίμανσης Έργων της Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Κωνσταντίνα Παπαγιάννη, ως μέλος της ομάδας έργου, όπως επίσης και η Διαχειριστική Αρχή του Προγράμματος, υπογραμμίζοντας τη στρατηγική σημασία της πρωτοβουλίας για τη διασυνοριακή συνεργασία.

Κατά τη διάρκεια της πρώτης ημέρας, οι συμμετέχοντες ξεναγήθηκαν στις εγκαταστάσεις του Επιμελητηρίου Μπασιλικάτας, όπου παρουσιάστηκαν οι υποδομές και οι πιθανοί χώροι που θα φιλοξενήσουν το Living Lab. Η δεύτερη ημέρα επικεντρώθηκε στην παρουσίαση της προόδου του έργου, στην ανάλυση βέλτιστων πρακτικών και τεχνολογικών λύσεων σε διεθνές επίπεδο, καθώς και στον σχεδιασμό του διασυνοριακού πλαισίου για την ανάπτυξη δεξιοτήτων και τη λειτουργία των Living Labs στις περιοχές στόχου (Πούλια, Καλαβρία, Μπασιλικάτα, Δυτική Ελλάδα, και Ιόνια Νησιά). Στο τέλος, συζητήθηκε το Σχέδιο Προμηθειών (procurement plan) κάθε εταίρου, καθώς και η μεθοδολογία συλλογής δεδομένων και καλών πρακτικών, που θα χρησιμοποιήσουν οι υπεύθυνοι εταίροι των πακέτων εργασίας, με στόχο την αποτελεσματική και έγκαιρη ολοκλήρωση του έργου.

Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας συνεχίζει να συμβάλλει ενεργά στην υλοποίηση του έργου, προωθώντας τη δημιουργία του “C4T-Hub” στη Δυτική Ελλάδα, ως κέντρο καινοτομίας και συνεργασίας για τις επιχειρήσεις του αύριο.

