Η Περιφέρεια στο 5ο Transnational Learning Meeting στην Πολωνία

Συμμετοχή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων (ΙΤΥΕ) και του Επιστημονικού Πάρκου Πατρών στο 5ο Transnational Learning Meeting & Study Visits του έργου WeSTEMEU στην Πολωνία

Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, στο πλαίσιο της συμμετοχής της ως εταίρος στο ευρωπαϊκό έργο “Women for Science, Technology, Engineering and Mathematics (STEM) in Europe” – WeSTEMEU, έλαβε ενεργό μέρος στο 5ο Transnational Learning Meeting, το οποίο πραγματοποιήθηκε στην πόλη Rzeszów της Πολωνίας.

Συνεργάτες του Γραφείου του Αντιπεριφερειάρχη Επιχειρηματικότητας, Έρευνας και Καινοτομίας Τάκη Παπαδόπουλου, σε συνεργασία με τον εταίρο του έργου Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων (ΙΤΥΕ) και το Επιστημονικό Πάρκο Πατρών, που συμμετέχει ως ενδιαφερόμενος φορέας, εκπροσώπησαν την Περιφέρεια στις εργασίες της συνάντησης και συμμετείχαν σε θεματικές επισκέψεις σε τοπικούς οργανισμούς που προωθούν την ισότητα των φύλων και ενισχύουν τη συμμετοχή των γυναικών στους τομείς STEM.

Στο πλαίσιο των εργασιών, πραγματοποιήθηκαν επισκέψεις (Study Visits) :

• Στο πρόγραμμα ProtoLab στο Κέντρο Καινοτομίας Podkarpackie,

• Στη Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Τεχνολογίας του Rzeszów,

• Στο Ίδρυμα Υποστήριξης της Εκπαίδευσης,

δηλαδή σε τοπικούς φορείς που στοχεύουν στην προαγωγή της έρευνας, της εκπαίδευσης και της επαγγελματικής σταδιοδρομίας στον τομέα STEM.

Παράλληλα, παρουσιάστηκαν δοκιμασμένες καλές πρακτικές, συζητήθηκε η πρόοδος του έργου, τα επόμενα βήματα, καθώς και πολιτικές προτάσεις για την υποστήριξη των γυναικών στους τομείς της επιστήμης και της τεχνολογίας. Επιπλέον, διερευνήθηκαν δυνατότητες μελλοντικής συνεργασίας.

Ο Αντιπεριφερειάρχης Επιχειρηματικότητας, Έρευνας και Καινοτομίας Τάκης Παπαδόπουλος, δήλωσε: «Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην ισότιμη πρόσβαση όλων των πολιτών στις ευκαιρίες που δημιουργούν η έρευνα, η καινοτομία και η επιχειρηματικότητα. Μέσω του WeSTEMEU, συμβάλουμε ουσιαστικά στην ενίσχυση της θέσης των γυναικών στους τεχνολογικούς και επιστημονικούς τομείς».

Το έργο WeSTEMEU χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Interreg Europe 2021–2027 και αποσκοπεί στην ανταλλαγή εμπειριών και πολιτικών μεταξύ των εταίρων, με στόχο τη βελτίωση των περιφερειακών στρατηγικών υπέρ των γυναικών στον τομέα STEM.

