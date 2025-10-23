Η Περιφέρεια ζητά εργασίες στην Κάτω Ροδινή για την υπερχείλιση ομβρίων υδάτων

23 Οκτ. 2025 17:08
Νέα επιστολή προς τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Ολυμπίας Οδού σχετικά με την υπερχείλιση ομβρίων υδάτων στην περιοχή της Κάτω Ροδινής, σε σημείο που η αρμοδιότητα παρέμβασης ανήκει στην Ολυμπία Οδό, απέστειλε ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Αχαΐας  Φωκίων Ζαΐμης, ζητώντας άμεση παρέμβαση ώστε να προληφθεί πλημμυρικό γεγονός στην περιοχή.

Είχε προηγηθεί συνάντηση του κ. Ζαΐμη με εκπροσώπους της Ροδινής, οι οποίοι έθεσαν για μια ακόμη φορά το πρόβλημα, το οποίο έχει προκύψει από την περίοδο κατασκευής της Νέας Εθνικής Οδού Πατρών – Αθηνών.

Στην επιστολή του Αντιπεριφερειάρχη αναφέρεται μεταξύ άλλων:  «Σε συνέχεια της επιστολής που σας έχει αποστείλει από την τις 26-5-2025 από την Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Αχαΐας, επανερχόμαστε στο θέμα της υπερχείλισης ομβρίων υδάτων που παρατηρείται στην περιοχή της Κάτω Ροδινής, με αποτέλεσμα να υπάρχει διαρκής κίνδυνος πλημμυρικών φαινόμενων.

Έχοντας την ευθύνη της Πολιτικής Προστασίας της Π.Ε. Αχαΐας αυτή την περίοδο καταβάλλουμε ως Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας σημαντική, καθημερινή προσπάθεια να παρέμβουμε προληπτικά σε κάθε σημείο που χρειάζεται και είναι δική μας αρμοδιότητα, έτσι ώστε να μην έχουμε πλημμυρικά φαινόμενα.

Την ίδια στιγμή, ωστόσο, θα πρέπει όλοι, Φορείς, Υπηρεσίες, εταιρείες και ιδιώτες, να συμβάλλουν στις απαραίτητες προσπάθειες πρόληψης.

Παρακαλούμε λοιπόν να προχωρήσετε  στις προβλεπόμενες ενέργειες και εργασίες, ώστε να αντιμετωπιστεί η κατάσταση στην Ροδινή».

 
