Η περιοχή δεν ησυχάζει

Η περίοδος του Πάσχα αποδείχθηκε ιδιαίτερα φορτισμένη για το αστυνομικό ρεπορτάζ σε Δυτική Ελλάδα και Ιόνια Νησιά.

Στην Πάτρα, επεισόδιο στο Σούλι προκάλεσε αναστάτωση, στο Αίγιο η ένταση στα Σελιανίτικα κινητοποίησε ισχυρές δυνάμεις, ενώ στην Κεφαλονιά η δολοφονία της Μυρτώς συγκλόνισε το πανελλήνιο.

Η Αστυνομία επέδειξε ετοιμότητα, επιχειρώντας ταυτόχρονα σε διαφορετικά μέτωπα, ωστόσο παραμένει η ανάγκη για διαρκή ενίσχυση της παρουσίας στο πεδίο σε μια περιοχή που δεν κάθεται «ήσυχη».

