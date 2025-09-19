Η ποίηση «πλημμύρισε» την Πάτρα- Γιορτή δημιουργίας και έμπνευσης το 8ο Διεθνές Φεστιβάλ Ποίησης Πάτρας

Λέξεις, ρυθμοί, φωνές και συναισθήματα έχουν γεμίσει την Πάτρα, όπου η ποίηση «ξεπηδά» από τις σελίδες, βγαίνει στο φως και γίνεται ψίθυρος, τραγούδι, κραυγή, στο πλαίσιο του 8oυ Διεθνούς Φεστιβάλ Ποίησης Πάτρας που φιλοξενείται από την Τετάρτη στην αχαϊκή πρωτεύουσα.

Οι εκδηλώσεις της Πέμπτης… σκόρπισαν τους στίχους σ’ όλη την Πάτρα, ενώ οι ποιητές επισκέφθηκαν σχολικές μονάδες σε Πάτρα, Αίγιο και Ναύπακτο, σε μία μοναδική αλληλεπίδραση με τους μαθητές, οι οποίοι είχαν την ευκαιρία να ανακαλύψουν τη δύναμη των λέξεων και πως η δημιουργία μπορεί να γίνει έκφραση και διάλογος. Με τίτλο «Εμπνέοντας νέους Ορίζοντες από τις Αίθουσες της Ποίησης στις Τάξεις του Λυκείου», μαθητές και μαθήτριες συνάντησαν ξένους και Έλληνες ποιητές, ακολουθώντας το νήμα που μας ενώνει, η φωνή που μας θυμίζει ότι ο κόσμος αλλάζει κάθε φορά που τον ονειρευόμαστε ξανά.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον είχαν την Πέμπτη «Οι Ορίζοντες σε διάλογο» στην Τριών Ναυάρχων. Μία συνάντηση ποιητών από την Ελλάδα, τη Ρουμανία, το Αζερμπαϊτζάν, την Ολλανδία, τη Σλοβενία και το Γιβραλτάρ. Το πρόγραμμα συνδύασε τη λυρική ένταση με performative ενέργεια, αναδεικνύοντας τις αντιθέσεις ανάμεσα στη μεσογειακή λυρική παράδοση, τις βαλκανικές και καυκάσιες υφές και τη βορειοευρωπαϊκή ποιητική. Τοποθετημένη νωρίς μέσα στην ημέρα, η εκδήλωση προσέδωσε έναν ανοιχτό, πολυφωνικό τόνο για τους ευρύτερους διαλόγους του φεστιβάλ.

Αμέσως μετά, οι ποιητές συγκεντρώθηκαν στην Avli στον πεζόδρομο της Παντανάσσης, σε μία διαυγή, λυρική ώρα, όπου το κοινό παρακολούθησε με ενθουσιασμό ελληνικές φωνές σε ζωντανό διάλογο με Ρουμάνους προσκεκλημένους, με Ιταλική λεπτότητα και μια δροσερή βόρεια πνοή από τη Νορβηγία. Μια ισόρροπη μεσημεριανή ανάγνωση που άνοιξε την πόλη σε μια μετρημένη πολυφωνία.

Το απόγευμα της Πέμπτης, στις πέτρινες σκάλες της Γεροκωστοπούλου, η Τσεχική αιχμή συνάντησε τη Σλοβενική ισορροπία, η Σκανδιναβική διαύγεια τον Βαλκανικό λυρισμό — με Ελληνικό κορμό και μια φωτεινή Λατινοαμερικανική πινελιά. Η ανάγνωση κινήθηκε όπως οι ίδιες οι σκάλες: σύντομες αναβάσεις, ξαφνικά πλατύσκαλα, ένα άνοιγμα θέας σε κάθε στροφή. Μια απογευματινή ώρα καθαρών, σύγχρονων φωνών, φτιαγμένη για ένα κοινό σε κίνηση.

Ακολούθησε ανάγνωση στην «καρδιά» της πόλης, Μαιζώνος και Αγίου Νικολάου, όπου ποιητές από την Ελλάδα, τη Μολδαβία, τη Νορβηγία, τη Βουλγαρία, την Ολλανδία, την Τουρκία, την Ιταλία και τη Βόρεια Μακεδονία συνέθεσαν μια εφήμερη σύναξη φωνών.

Το πρόγραμμα συνεχίστηκε στον υπέροχο ελαιώνα του «Προμηθέα», όπου οι στίχοι ένωσαν τους κόσμους. Με τις απαγγελίες τους οι ποιητές ανέδειξαν με τον καλύτερο τρόπο το φετινό πνεύμα του Φεστιβάλ: ορίζοντες που καθοδηγούν, γέφυρες που συνδέουν και φάροι που φωτίζουν απίθανες διαβάσεις.

Aκολούθησε δείπνο και η βραδιά έκλεισε με μία καινοτόμο δράση το Poetry Slam / Ανοιχτό Μικρόφωνο, στο Μπαρ Μόνο που διήρκησε έως τις πρωινές ώρες της Παρασκευής.

Εξ άλλου, στο περιθώριο των παράλληλων δράσεων, οι Γάλλοι ποιητές και ποιήτριες επισκέφθηκαν το Γαλλικό Ινστιτούτο Πατρών, καθώς όπως είναι γνωστό στο φετινό Φεστιβάλ τιμώμενη χώρα είναι η Γαλλία.

Το 8ο Διεθνές Φεστιβάλ Ποίησης Πάτρας αποδεικνύει καθημερινά ότι η ποίηση μπορεί να γίνει γιορτή γνώσης και φαντασίας, αλλά και αφορμή για να ανθίσει η δημιουργικότητα και να ακουστούν οι νέες γενιές, καθιστώντας την πόλη σε «λίκνο» ποίησης και πολιτισμού.

Η ποίηση αυτές τις ημέρες είναι η γλώσσα της πόλης, μέσα από ένα πλούσιο πρόγραμμα εκδηλώσεων που βρίσκεται σε εξέλιξη.

Tο πρόγραμμα του 8oυ Διεθνές Φεστιβάλ Ποίησης Πάτρας που διοργανώνεται από το Γραφείο Ποιήσεως Ελλάδας και το Culturebook.gr, σε συνεργασία με τα Διεθνή Βραβεία Ποίησης «Jean Moréas» συνεχίζεται ως εξής:

Παρασκευή 19 Σεπτεμβρίου

09:00–12:30 | Επισκέψεις σε Λύκεια της Δυτικής Ελλάδος.

11:00–12:00 | Μεσημβρινή Διασταύρωση — Γιβραλτάρ, Ην. Βασίλειο, Ιρλανδία συναντούν Ελλάδα, Βαλκάνια, Μαύρη Θάλασσα.

Τόπος: Πάτρα / Πλατεία Τριών Ναυάρχων

12:30–13:30 | Ποτάμια Ανάμεσα μας: Ελλάδα & Βουλγαρία στην Ποίηση.

Τόπος: Πάτρα / Avli by Vouz

18:00–19:00 | Γαλλικοί Διάλογοι (Παράλληλες εκδηλώσεις)

Τόποι: Πάτρα / Σκάλες Γεροκωστοπούλου — Αγίου Νικολάου & Μαιζώνος — Πλατεία Τριών Ναυάρχων

19:30–22:00 | Φύλακες του Ορίζοντα — Τιμητική βραδιά για Θανάση Θ. Νιάρχο, Κυριάκο Χαραλαμπίδη, Γιάννη Κορίδη.

Με την Πολυφωνική Χορωδία Πατρών — Απονομή Βραβείων «Ελαίας Κότινος».

Τόπος: Πάτρα / Ρωμαϊκό Στάδιο Ηφαίστου

Σάββατο 20 Σεπτεμβρίου

09:30–12:30 | Ημερίδα στο Πανεπιστήμιο Πατρών — «Η Ποίηση Σήμερα: Αρχείο,

Διδακτική, Ψηφιακή Τεχνολογία». Χαιρετισμός Πρύτανη. Συντονισμός: Γιάννης Παπαθεοδώρου. Ομιλητές: Κατερίνα Κωστίου, Ελένη Παπαργυρίου, Δέσποινα Παπαστάθη, Λιάνα Σακελλίου.

Τόπος: Συνεδριακό Κέντρο Πανεπιστημίου Πατρών

19:00–21:30 | Το «Voix Vives de Méditerranée en Méditerranée» συναντά την Πάτρα. Με το συγκρότημα του Νίκου Πλατύραχου.

Τόπος: Πάτρα / Βίλλα Κόλλα

Κυριακή 21 Σεπτεμβρίου

11:00–14:00 | Αχάια Κλάους — Οι Ορίζοντες του Διονύσου.

Εορταστική εκδήλωση για τη λήξη.

