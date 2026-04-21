Η Πολιτική έχει Γυναικείο Πρόσημο: Από το Περιθώριο στα Κέντρα Λήψης Αποφάσεων

Κάθε βήμα για την υποστήριξη της γυναίκας στην αγορά εργασίας, για τη δημιουργία δομών φροντίδας και για την εξάλειψη των διακρίσεων, δεν αποτελεί «γυναικείο ζήτημα». Είναι ζήτημα Δημοκρατίας και ευημερίας για ολόκληρη την κοινωνία. Ωστόσο, όταν μιλάμε για την έμφυλη βία, μιλάμε για την κορυφή ενός παγόβουνου. Στη βάση του βρίσκονται οι έμφυλες ανισότητες και η υποτίμηση της γυναικείας παρουσίας, κυρίως εκεί όπου σχεδιάζεται το μέλλον μας: στα κέντρα λήψης αποφάσεων.

Ας είμαστε ειλικρινείς: η διαδρομή μιας γυναίκας στην πολιτική παραμένει δύσβατη. Τα τελευταία χρόνια, σε περιόδους κρίσης, γίναμε μάρτυρες οπισθοδρόμησης. Οι γυναίκες επωμίστηκαν δυσανάλογα βάρη –από την «αόρατη» πίεση της τηλεργασίας χωρίς κανόνες μέχρι την αύξηση της ενδοοικογενειακής βίας. Αυτά μας υπενθύμισαν ότι η ισότητα δεν είναι κατάκτηση δεδομένη.

Το ερώτημα δεν είναι μόνο «γιατί υπάρχουν λίγες γυναίκες στην πολιτική», αλλά «πώς αντιμετωπίζεται μια γυναίκα που αποκτά ισχύ;». Μια γυναίκα με αποφασιστικό λόγο αντιμετωπίζεται συχνά με καχυποψία. Εκεί που ένας άνδρας είναι «ισχυρός ηγέτης», μια γυναίκα με τα ίδια χαρακτηριστικά χαρακτηρίζεται «δύστροπη» ή «υπερβολικά φιλόδοξη». Το σύστημα συχνά αμφισβητεί την επάρκειά μας, εστιάζοντας στην εικόνα ή στην οικογενειακή μας κατάσταση, επιχειρώντας να μας περιορίσει σε ρόλους συμπληρωματικούς.

Καθημερινά αντιμετωπίζουμε το διπλό βάρος: την ανάγκη να αποδεικνύουμε διαρκώς την αξία μας, δουλεύοντας διπλάσια για να αναγνωριστούμε στο μισό της εκτίμησης που αποδίδεται αυτονόητα στους άνδρες συναδέλφους μας. Είναι το «Γυάλινο Ταβάνι», όπου η συμμετοχή μας θεωρείται συχνά «ποσοστιαία αναγκαιότητα» και όχι ανάγκη για ουσιαστική διακυβέρνηση.

Όμως, ο αγώνας αυτός δεν είναι απέναντι στους άνδρες. Είναι ένας αγώνας υπέρ των ίσων ευκαιριών. Όταν οι γυναίκες απουσιάζουν από το τραπέζι, το μέλλον σχεδιάζεται ελλιπώς. Η έλλειψή μας δεν είναι στατιστική ανισότητα· είναι ένας «δημοκρατικός αυτοπεριορισμός». Η αείμνηστη Φώφη Γεννηματά υπήρξε φάρος σε αυτή τη διαδρομή, αποδεικνύοντας ότι η ηγεσία απαιτεί στρατηγική, ενσυναίσθηση και ανθεκτικότητα.

Δεν είμαστε εδώ για να ζητήσουμε άδεια. Είμαστε εδώ για να αλλάξουμε το παράδειγμα. Χρειαζόμαστε δομές που επιτρέπουν τη συμμετοχή χωρίς θυσία της προσωπικής ζωής και την ενθάρρυνση των κοριτσιών να διεκδικήσουν τον χώρο τους, γιατί η ικανότητά τους είναι αναγκαία για την πρόοδο της χώρας.

Οι γυναίκες δεν είναι «διακοσμητικό στοιχείο». Είμαστε οι αρχιτέκτονες της επόμενης μέρας. Όταν μια γυναίκα στην εξουσία δεν διστάζει να αμφισβητήσει το status quo, ανοίγει τον δρόμο για τις επόμενες. Ας γίνουμε η φωνή που θα αλλάξει το παράδειγμα, αποδεικνύοντας ότι η ισχύς στα χέρια μιας γυναίκας είναι δύναμη για ολόκληρη την κοινωνία.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



