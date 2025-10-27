Η προειδοποίηση του Ανδρέα Ηλιάδη: «Η ζωή των παιδιών μας απειλείται από το δηλητήριο που λέγεται αλκοόλ»

Το βράδυ του Σαββάτου 25 Οκτωβρίου, πέντε ανήλικοι από διαφορετικές παρέες διακομίστηκαν με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Παίδων της Αθήνας, έχοντας χάσει τις αισθήσεις τους μετά από υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ. Το περιστατικό έρχεται λίγες ημέρες μετά τον θάνατο της 16χρονης στο Γκάζι, αναδεικνύοντας ένα επικίνδυνο φαινόμενο που εξαπλώνεται.

Όπως αποκάλυψαν τα Parapolitika.gr, τα περιστατικά σημειώθηκαν σε διάστημα λίγων ωρών, προκαλώντας έντονη ανησυχία στις υγειονομικές αρχές. Μιλώντας για το φαινόμενο, ο διευθυντής της ΜΕΘ Παίδων του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ρίου, Ανδρέας Ηλιάδης, τόνισε την ανάγκη άμεσης ευαισθητοποίησης των οικογενειών και της κοινωνίας.

«Τα τελευταία χρόνια γινόμαστε όλο και περισσότερο μάρτυρες εισαγωγών μικρών παιδιών στις εντατικές μονάδες παίδων με οξεία δηλητηρίαση από αλκοόλη. Είναι μια πολύ σοβαρή δηλητηρίαση, που μπορεί να απειλήσει ακόμη και τη ζωή τους», σημείωσε ο γιατρός.

Ο κ. Ηλιάδης απηύθυνε έκκληση στους γονείς να επιδείξουν αυστηρότητα και προσοχή: «Η ζωή των παιδιών μας είναι πολύτιμη. Είναι κρίμα να απειλείται από το δηλητήριο αυτό που λέγεται αλκοόλ».

Και πρόσθεσε με νόημα: «Δεν υπάρχει “καλό” και “κακό” αλκοόλ. Υπάρχει ένα και είναι θανατηφόρο».

Το φαινόμενο της κατανάλωσης αλκοόλ από ανηλίκους φαίνεται να παίρνει ανησυχητικές διαστάσεις, ενώ οι ειδικοί προειδοποιούν για αυξανόμενα περιστατικά δηλητηρίασης και ζητούν συντονισμένες δράσεις ενημέρωσης, πρόληψης και ελέγχου.

