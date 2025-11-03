Η πρόταση της ΠΟΜΙΔΑ για αφορολόγητο στα ενοίκια μέχρι 6.000 ευρώ

Υπόμνημα προς τον Πρόεδρο και τα Μέλη της Επιτροπής Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής απέστειλε η ΠΟΜΙΔΑ με τις απόψεις της επί των διατάξεων που αφορούν τα ακίνητα και την πρότασή της για περαιτέρω διεύρυνση του μέτρου της τριετούς φοροαπαλλαγής εισοδήματος από ενοίκια κατοικιών.

Στο υπόμνημα της ΠΟΜΙΔΑ χαιρετίζεται η μείωση του μεσαίου συντελεστή στο 25%, προτείνεται όμως αφορολόγητο ποσό 6.000 ευρώ στα εισοδήματα από ενοίκια και μείωση του ανώτατου συντελεστή στο 35%, ενώ επισημαίνονται περιορισμοί στην τριετή απαλλαγή και ζητείται διεύρυνση της εφαρμογής της.

Αναλυτικά η ΠΟΜΙΔΑ αναφέρει:

Άρθρο 8. Αναμόρφωση της κλίμακας φόρου εισοδήματος από ακίνητη περιουσία

Η ΠΟΜΙΔΑ θεωρεί απόλυτα θετική τη μείωση του μεσαίου φορολογικού συντελεστή από 35 σε 25%. Κατά την άποψή της, η μείωση πρέπει να επεκταθεί και στα υπόλοιπα φορολογικά κλιμάκια, με καθιέρωση αφορολόγητου ποσού για τα πρώτα 6.000 ευρώ εισοδήματος και μείωση του «δημευτικού» συντελεστή 45% στο 35%.

Άρθρο 9. Επέκταση και βελτίωση των όρων απαλλαγής από τον φόρο εισοδήματος ακινήτων που μισθώνονται με μακροχρόνια μίσθωση

Ως ιδιαίτερα θετική εξέλιξη για τους ιδιοκτήτες και κυρίως τους ενοικιαστές χαρακτηρίζει η ΠΟΜΙΔΑ την αποδοχή σημαντικού μέρους των προτάσεών της από τον Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκο Πιερρακάκη στο θέμα της τριετούς φοροαπαλλαγής των κενών κατοικιών που διατίθενται για μακροχρόνια μίσθωση. Οι αλλαγές που εισάγονται με το σ.ν. κρίνονται ως θετικές γιατί καθιστούν τη ρύθμιση για πρώτη φορά εφαρμόσιμη. Τίθενται όμως ή παραμένουν, κατά την ΠΟΜΙΔΑ, αδικαιολόγητοι περιορισμοί και εξαιρέσεις, όπως η εξαίρεση εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα, που παρεμποδίζουν την πλήρη απόδοσή της για την κοινωνία.

Συγκεκριμένα:

Δεν μειώνεται η τριετία της κενότητας των κατοικιών, αφήνοντας μεγάλο αριθμό κατοικιών εκτός της αγοράς έως ότου συμπληρωθεί η τριετία.

Δεν συμπεριλαμβάνονται στις τουλάχιστον εξάμηνες μισθώσεις και οι εποχιακά εργαζόμενοι του ιδιωτικού τομέα (κυρίως τουριστικών και επισιτιστικών επαγγελμάτων) που υπόκεινται στο καθεστώς της υποχρεωτικής επαναπρόσληψης, οι οποίοι αντιμετωπίζουν τα ίδια προβλήματα με τους δημοσίους υπαλλήλους.

Δεν συναρτάται η τριετής απαλλαγή με την κατοικία αλλά με (τον δεύτερο τώρα) ενοικιαστή της. Εξακολουθεί δηλαδή ο ιδιοκτήτης να είναι «όμηρος» της συμπεριφοράς τόσο του πρώτου, όσο και του τυχόν δεύτερου ενοικιαστή του.

Θεωρείται ακατανόητη και αδικαιολόγητη η τρίμηνη προθεσμία για την επαναμίσθωση, μετά από τη διακοπή τριετούς μίσθωσης, καθώς αν χαθεί, χάνεται και η φοροαπαλλαγή. Η σχετική προθεσμία, κατά την ΠΟΜΙΔΑ, θα πρέπει να είναι εξάμηνη, ώστε να μην δημιουργείται ανασφάλεια στους ιδιοκτήτες.

Δεν επεκτείνεται η εμβέλεια της διάταξης ώστε να συμπεριλάβει κάθε κατοικία που για οποιοδήποτε λόγο είναι σήμερα εκτός μισθωτικής αγοράς.

Οι προτάσεις της ΠΟΜΙΔΑ για την αναγκαία διεύρυνση του μέτρου της τριετούς φοροαπαλλαγής

Οι προτάσεις της για την αναγκαία περαιτέρω διεύρυνση του μέτρου προς όφελος ιδιοκτητών και ενοικιαστών και χωρίς ουσιαστική δημοσιονομική απώλεια του Δημοσίου, είναι οι εξής:

Η ΠΟΜΙΔΑ προτείνει να προστεθεί διάταξη με την οποία να επεκτείνεται η φοροαπαλλαγή αυτή, όχι σε όλες τις νέες μισθώσεις κατοικιών που ήδη ενοικιάζονται, αλλά μόνον στις νέες μισθώσεις των παρακάτω κατηγοριών κατοικιών που σήμερα για οποιοδήποτε λόγο είναι εκτός της αγοράς των μισθώσεων κύριας κατοικίας, οι οποίες είναι κυρίως οι εξής:

Κατοικίες κενές τουλάχιστον από την 1.1.2024, (ήτοι πριν από 22 μήνες από σήμερα).

Κατοικίες ιδιοκατοικούμενες που εκκενώνονται από τον ιδιοκτήτη τους για οποιοδήποτε λόγο.

Κατοικίες με δωρεάν παραχώρηση χρήσης (συνήθως από γονείς ή τέκνα κλπ.), που εκκενώνονται από τον χρήστη τους.

Νεόδμητες κατοικίες που θα εκμισθωθούν για πρώτη φορά από την αποπεράτωσή τους.

Κατοικίες που θα εκμισθωθούν για πρώτη φορά μετά από την ριζική ανακαίνισή τους με οικοδομική άδεια.

Κατοικίες σε πρώην επαγγελματικούς χώρους που διαμορφώθηκαν σε κατοικία με πολεοδομική άδεια και νόμιμη αλλαγή χρήσης, όπως ισχύει για το μειωμένο όριο αγοράς για απόκτηση Golden Visa.

Κατοικίες των παραπάνω κατηγοριών που άλλαξαν ιδιοκτήτη λόγω αγοράς, κληρονομιάς, γονικής παροχής ή δωρεάς, δεν ήταν μισθωμένες κατά το χρόνο μεταβίβασής τους και θα εκμισθωθούν για πρώτη φορά από το νέο ιδιοκτήτη τους.

Κατοικίες των άνω κατηγοριών που ανήκουν ιδιοκτησιακά σε κάθε είδους νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, (πέραν των ιδρυμάτων και κληροδοτημάτων που ήδη ορθά ανακοινώθηκε ότι θα απαλλαγούν από τη φορολογία των εισοδημάτων τους), όπως της Εκκλησίας, Ιερών Ναών, Μοναστηριών, Δήμων, Ασφαλιστικών Ταμείων, Πανεπιστημίων, Νοσοκομείων, Γηροκομείων, Βρεφοκομείων, Φιλανθρωπικών κ.α. Σωματείων κλπ.

Κατά την ΠΟΜΙΔΑ, η εφαρμογή της τριετούς φοροαπαλλαγής στις κατηγορίες αυτές των σήμερα εκτός μισθωτικής αγοράς κατοικιών είναι το μόνο μέτρο που δεν ενέχει γραφειοκρατία ή ύπαρξη κονδυλίων για να λειτουργήσει και να φέρει σπίτια στην αγορά. Η εφαρμογή του, σύμφωνα με την Ομοσπονδία, δεν συνεπάγεται καμιά ουσιαστική δημοσιονομική απώλεια, δεδομένου ότι από κενές ή από νεόδμητες που αλλιώς θα ιδιοκατοικηθούν, ή ιδιοκατοικούμενες ή δωρεάν παραχωρημένες ή κληρονομημένες κλπ. κατοικίες που θα πουληθούν και θα ιδιοκατοικηθούν από νέους αγοραστές κλπ., το Δημόσιο ούτως ή άλλως δεν θα εισπράξει ούτε ένα ευρώ ως φόρο εισοδήματος, ενώ μετά την τριετία θα εισπράττει φόρο εισοδήματος από όλα αυτά τα εκμισθωμένα ακίνητα.

