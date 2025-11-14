Η πρόβλεψη Πιερρακάκη για το ελληνικό χρέος

Aναφορικά με την ανάπτυξη, ο Υπουργός σημείωσε ότι η κυβερνητική πρόβλεψη είναι για 2,4% το 2026.

14 Νοέ. 2025 12:14
Την πεποίθησή του ότι το δημόσιο χρέος της Ελλάδας θα πέσει κάτω από το 120% μέχρι το 2030 εξέφρασε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης σε συνέντευξή του στο Bloomberg TV.

Μεταξύ άλλων εστίασε στην «εντυπωσιακή ανάκαμψη» της ελληνικής οικονομίας, που έχει αφήσει οριστικά πίσω της την εποχή της κρίσης και των μνημονίων. Παράλληλα, έδωσε έμφαση στη στοχευμένη προσπάθεια που γίνεται για πρόωρη αποπληρωμή των μνημονιακών δανείων, εξέλιξη που θα οδηγήσει στην ταχύτερη αποκλιμάκωση του δημοσίου χρέους. Aναφορικά με την ανάπτυξη, σημείωσε ότι η κυβερνητική πρόβλεψη είναι για 2,4% το 2026.

Όπως τόνισε, η χώρα παραμένει προσηλωμένη στη δημοσιονομική πειθαρχία, συνεχίζοντας να παράγει πρωτογενή πλεονάσματα. Αντίστοιχα, ο Έλληνας υπουργός δήλωσε αισιόδοξος για τη Δημόσια Πρόταση του Euronext για το Χρηματιστήριο Αθηνών. Ωστόσο, δεν στάθηκε μόνο στη Euronext ως παράδειγμα ενδιαφέροντος από ξένους επενδυτές προς τη χώρα, αλλά αναφέρθηκε και στην όλο και πιο στενή συνεργασία μεταξύ Unicredit και Alpha Bank.

Στο πλαίσιο της επίσκεψής του στο Λονδίνο, το απόγευμα, ο Κυριάκος Πιερρακάκης θα μιλήσει στο Ελληνικό Παρατηρητήριο – Κέντρο Έρευνας για τη Σύγχρονη Ελλάδα και την Κύπρο – και την Ελληνική Ένωση Τραπεζών στο London School of Economics με κεντρικό θέμα τον οικονομικό και ψηφιακό μετασχηματισμό της Ελλάδας.

