Η πυγμάχος της ΠΓΕ Παναγιώτα Πετρίτση ξεχώρισε στην Σερβία

29 Απρ. 2026 17:10
Pelop News

Σπουδαίες διακρίσεις για πατρινούς πυγμάχους στη διεθνή διοργάνωση Greatest Open, που διεξήχθη στο Lazarevac της Σερβίας , όπου η ελληνική αποστολή παρέδωσε μαθήματα υψηλής τεχνικής με εντυπωσιακή συγκομιδή μεταλλίων.

Οι Έλληνες πυγμάχοι δεν περιορίστηκαν απλώς στις νίκες, αλλά πρωταγωνίστησαν, με πολλούς εξ αυτών να αναδεικνύονται ως οι κορυφαίοι της διοργάνωσης στις κατηγορίες τους.

Αυτή που ξεχώρισε είναι η Παναγιώτα Πετρίτση της Παναχαϊκής η οποία εκτός από το χρυσό μετάλλιο στα 54κιλά junior, αναδείχθηκε Best Fighter, αποδεικνύοντας την τεράστια κλάση της.

 

