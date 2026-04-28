Η διοίκηση του ΝΟΠ κάλεσμα για τα Χανιά

Σε ρυθμούς play-out έχει πλέον μπει η ανδρική ομάδα του ΝΟΠ, η οποία βρίσκεται στην τελική ευθεία της προετοιμασίας της για τον πρώτο αγώνα που θα δώσει απέναντι στον ΝΟ Χανίων.

Η αναμέτρηση θα διεξαχθεί τη Δευτέρα 4 Μαΐου, στις 16:00, στο κολυμβητήριο «Αντώνης Πεπανός».

Ο προπονητής μας, Βασίλης Κουνδουράκης, γνωρίζει τη σημασία της αναμέτρησης και μαζί με τους αθλητές είναι αποφασισμένοι να δώσουν τον καλύτερό τους εαυτό, προκειμένου να έρθει το θετικό αποτέλεσμα.

«Το παιχνίδι είναι πολύ σημαντικό και γι’ αυτό απευθύνουμε κάλεσμα σε όλους τους φίλους που αγαπούν το πόλο να έρθουν στο κολυμβητήριο και να στηρίξουν την ομάδα μας», είναι το μήνυμα που στέλνει το Δ.Σ. του ΝΟΠ.

