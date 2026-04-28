Η διοίκηση του ΝΟΠ κάλεσμα για τα Χανιά

28 Απρ. 2026 14:30
Pelop News

Σε ρυθμούς play-out έχει πλέον μπει η ανδρική ομάδα του ΝΟΠ, η οποία βρίσκεται στην τελική ευθεία της προετοιμασίας της για τον πρώτο αγώνα που θα δώσει απέναντι στον ΝΟ Χανίων.
Η αναμέτρηση θα διεξαχθεί τη Δευτέρα 4 Μαΐου, στις 16:00, στο κολυμβητήριο «Αντώνης Πεπανός».
Ο προπονητής μας, Βασίλης Κουνδουράκης, γνωρίζει τη σημασία της αναμέτρησης και μαζί με τους αθλητές είναι αποφασισμένοι να δώσουν τον καλύτερό τους εαυτό, προκειμένου να έρθει το θετικό αποτέλεσμα.
«Το παιχνίδι είναι πολύ σημαντικό και γι’ αυτό απευθύνουμε κάλεσμα σε όλους τους φίλους που αγαπούν το πόλο να έρθουν στο κολυμβητήριο και να στηρίξουν την ομάδα μας», είναι το μήνυμα που στέλνει το Δ.Σ. του ΝΟΠ.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
15:50 Reuters: Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα εγκαταλείπουν τον ΟΠΕΚ – Βαρύ πλήγμα για τη Σαουδική Αραβία
15:42 New IRA: Απειλεί με βόμβες στα σπίτια αστυνομικών στη Βόρεια Ιρλανδία
15:34 Απώλεια βάρους: Γιατί ένα μικρό γλυκό μπορεί να βοηθήσει περισσότερο από τη στέρηση
15:30 Θεσσαλονίκη: Αμετανόητος 35χρονος stalker – Επί τέσσερα χρόνια παρενοχλούσε 26χρονη
15:25 Δυναμική Συμμετοχή της Affidea στο Delphi Economic Forum
15:17 Νέα συσκευασία για τη Σόδα ΚΡΙΝΟΣ σε αλουμινένιο κουΤάκι 330ml
15:17 Νέα ένταση Ουκρανίας – Ισραήλ: Ο Ζελένσκι μιλά για «κλεμμένα» σιτηρά από τη Ρωσία
15:08 myΔΕΗ: Νέες προσφορές και επιβραβεύσεις μέσω myRewards Coupons
15:06 Κίμπερλι Γκιλφόιλ από Τίρανα: Η συνεργασία ΗΠΑ, Αλβανίας και Ελλάδας κάνει την περιοχή πιο ασφαλή
15:00 Νέα γαλάζια βολή κατά Σκέρτσου: «Δεν μπορεί να αποφασίζει για εμάς χωρίς να μας ακούει»
15:00 Τα Πανεπιστήμια Πατρών και Λευκωσίας δείχνουν τον δρόμο: Ο ψηφιακός μετασχηματισμός πολύτιμος βοηθός στα σχολεία
14:56 «Νταντάδες της Γειτονιάς»: 13.500 επισκέψεις από την πρώτη ημέρα στην πλατφόρμα
14:51 Πλεονάσματα, ανάπτυξη και επιδοματική πολιτική
14:47 Τα σχολεία της Αχαΐας στο Αργοστόλι για την Ημέρα της Ευρώπης 2026, σε δράση του  Europe Direct της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
14:42 Νέα ένταση στα Βορίζια: Καταγγελία για απειλές σε 11χρονο και δύο συλλήψεις
14:40 Το pre-game για Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό στην Ευρωλίγκα
14:39 Τσατραφύλλιας: Ψυχρή εισβολή από την Ουκρανία φέρνει «θερμοκρασιακό σοκ» στην Πρωτομαγιά
14:30 Η διοίκηση του ΝΟΠ κάλεσμα για τα Χανιά
14:22 Εκδήλωση τιμής στους 200 κομμουνιστές της Καισαριανής στην Πάτρα
14:20 Σεισμός ανοικτά της Σκιάθου – Έγινε αισθητός μέχρι την Αττική
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
