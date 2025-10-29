Η Σημασία της Πρόληψης και η Ευρωπαϊκή Πιστοποίηση της Μονάδας Μαστού στο Metropolitan

Η πρόληψη του καρκίνου του μαστού αποτελεί κρίσιμο στοιχείο για τη διατήρηση της γυναικείας υγείας. Στο πλαίσιο της εκπομπής «Υγείας Θέματα» στον Peloponnisos FM 103,9, με τη Μαρία Σιορώκου και το Βασίλη Καψαμπέλη, ο Δρ. Βασίλης Βενιζέλος, Χειρουργός Μαστού και Διευθυντής της Μονάδας Μαστού στο Metropolitan, ανέλυσε τη σημασία της πρόληψης και της ευρωπαϊκής πιστοποίησης της μονάδας.

Η Ευρωπαϊκή Πιστοποίηση της Μονάδας Μαστού

Η Μονάδα Μαστού του Metropolitan είναι η μοναδική στην Ελλάδα που έχει πιστοποιηθεί από την Ευρωπαϊκή Εταιρεία Μαστολογίας, μια διάκριση που απονέμεται σε λίγες μονάδες σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. Η πιστοποίηση αυτή αντικατοπτρίζει τη συνεργασία μιας πολυδύναμης ομάδας ιατρών, που περιλαμβάνει χειρουργούς μαστού, παθολογοανατόμους, παθολόγους ογκολόγους και ακτινοθεραπευτές.

Τα κύρια κριτήρια της πιστοποίησης περιλαμβάνουν:

Πολυθεματική εμπλοκή: Συνεργασία όλων των ειδικοτήτων που συμμετέχουν στην αντιμετώπιση παθήσεων του μαστού.

Συνεργασία όλων των ειδικοτήτων που συμμετέχουν στην αντιμετώπιση παθήσεων του μαστού. Διαδικασία αξιολόγησης: Επιτόπιες αξιολογήσεις από ξένους ειδικούς για τον έλεγχο όλων των τμημάτων της μονάδας.

Η σημασία της πιστοποίησης είναι διττή: διασφαλίζει την ποιότητα των υπηρεσιών προς τους ασθενείς και αναγνωρίζει την ομαδική δουλειά των ιατρών και του προσωπικού. Ωστόσο, όπως επισημαίνεται, η πιστοποίηση από μόνη της δεν αρκεί αν η μονάδα δεν προσφέρει στην πράξη υψηλού επιπέδου φροντίδα.

Η Αναγνώριση της Αξίας της Πρόληψης στην Ελλάδα

Η αναγνώριση της σημασίας της πρόληψης έχει εξελιχθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια. Παλιότερα ήταν απαραίτητο να γίνονται συνεχείς ενημερωτικές προσπάθειες για να ευαισθητοποιηθούν οι γυναίκες. Σήμερα, οι περισσότερες γυναίκες άνω των 40 έχουν ακούσει και ακολουθούν τις οδηγίες πρόληψης, με τη συμβολή και δημόσιων προγραμμάτων όπως το «Φώφη Γεννηματά».

Η έγκαιρη διάγνωση μέσω προληπτικού ελέγχου και κλινικής εξέτασης είναι ζωτικής σημασίας, καθώς η έγκαιρη ανεύρεση όγκων αυξάνει τις πιθανότητες αποτελεσματικής αντιμετώπισης.

Οδηγίες Προληπτικού Ελέγχου για Διαφορετικές Ομάδες Κινδύνου

Οι οδηγίες διαφέρουν ανάλογα με την ηλικία και τον παράγοντα κινδύνου:

Γυναίκες 40 ετών και άνω (γενικός πληθυσμός): Μαστογραφία μία φορά τον χρόνο.

Συνδυαστικά με υπερηχογράφημα, για την ανίχνευση ακτινοδιαπερατών όγκων.

Κλινική αξιολόγηση από εξειδικευμένο γιατρό. Ομάδες υψηλού κινδύνου: Προκύπτουν κυρίως από οικογενειακό ιστορικό.

Η παρακολούθηση καθορίζεται από τον εξειδικευμένο γιατρό, με εξατομικευμένο πρόγραμμα απεικονιστικών εξετάσεων. Νεαρές γυναίκες και κορίτσια: Δεν απαιτείται προληπτικός έλεγχος πριν από τα 25 έτη, εκτός οικογενειακού ιστορικού ή συμπτωμάτων.

Εξέταση πραγματοποιείται μόνο σε περίπτωση ενδείξεων ή συμπτωμάτων.

Αυτοεξέταση και ενημέρωση με τον γιατρό αποτελούν μέρος της πρόληψης.

Συμπέρασμα

Η πρόληψη, η έγκαιρη διάγνωση και η ύπαρξη πιστοποιημένων μονάδων μαστού είναι καθοριστικά στοιχεία για την αποτελεσματική αντιμετώπιση του καρκίνου του μαστού. Η Μονάδα Μαστού του Metropolitan, με την ευρωπαϊκή πιστοποίηση και την πολύπλευρη ομάδα ιατρών, αποτελεί υπόδειγμα συνεργασίας και ποιότητας υπηρεσιών, ενώ η συνεχής ενημέρωση και η τήρηση των οδηγιών προληπτικού ελέγχου εξασφαλίζουν τη σωστή διαχείριση της υγείας των γυναικών.

Ακούστε εδώ όσα μας είπε ο Δρ. Βασίλης Βενιζέλος στην εκπομπή «Υγείας Θέματα» στον Peloponnisos FM 103,9:

