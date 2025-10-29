Η Σημασία της Πρόληψης και η Ευρωπαϊκή Πιστοποίηση της Μονάδας Μαστού στο Metropolitan

Ο Δρ. Βασίλης Βενιζέλος, Χειρουργός Μαστού και Διευθυντής της Μονάδας Μαστού στο Metropolitan, ανέλυσε τη σημασία της πρόληψης και της ευρωπαϊκής πιστοποίησης της μονάδας.

Η Σημασία της Πρόληψης και η Ευρωπαϊκή Πιστοποίηση της Μονάδας Μαστού στο Metropolitan
29 Οκτ. 2025 14:31
Pelop News

Η πρόληψη του καρκίνου του μαστού αποτελεί κρίσιμο στοιχείο για τη διατήρηση της γυναικείας υγείας. Στο πλαίσιο της εκπομπής «Υγείας Θέματα» στον Peloponnisos FM 103,9, με τη Μαρία Σιορώκου και το Βασίλη Καψαμπέλη, ο Δρ. Βασίλης Βενιζέλος, Χειρουργός Μαστού και Διευθυντής της Μονάδας Μαστού στο Metropolitan, ανέλυσε τη σημασία της πρόληψης και της ευρωπαϊκής πιστοποίησης της μονάδας.

Η Ευρωπαϊκή Πιστοποίηση της Μονάδας Μαστού

Η Μονάδα Μαστού του Metropolitan είναι η μοναδική στην Ελλάδα που έχει πιστοποιηθεί από την Ευρωπαϊκή Εταιρεία Μαστολογίας, μια διάκριση που απονέμεται σε λίγες μονάδες σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. Η πιστοποίηση αυτή αντικατοπτρίζει τη συνεργασία μιας πολυδύναμης ομάδας ιατρών, που περιλαμβάνει χειρουργούς μαστού, παθολογοανατόμους, παθολόγους ογκολόγους και ακτινοθεραπευτές.

Τα κύρια κριτήρια της πιστοποίησης περιλαμβάνουν:

  • Πολυθεματική εμπλοκή: Συνεργασία όλων των ειδικοτήτων που συμμετέχουν στην αντιμετώπιση παθήσεων του μαστού.
  • Διαδικασία αξιολόγησης: Επιτόπιες αξιολογήσεις από ξένους ειδικούς για τον έλεγχο όλων των τμημάτων της μονάδας.

Η σημασία της πιστοποίησης είναι διττή: διασφαλίζει την ποιότητα των υπηρεσιών προς τους ασθενείς και αναγνωρίζει την ομαδική δουλειά των ιατρών και του προσωπικού. Ωστόσο, όπως επισημαίνεται, η πιστοποίηση από μόνη της δεν αρκεί αν η μονάδα δεν προσφέρει στην πράξη υψηλού επιπέδου φροντίδα.

Η Αναγνώριση της Αξίας της Πρόληψης στην Ελλάδα

Η αναγνώριση της σημασίας της πρόληψης έχει εξελιχθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια. Παλιότερα ήταν απαραίτητο να γίνονται συνεχείς ενημερωτικές προσπάθειες για να ευαισθητοποιηθούν οι γυναίκες. Σήμερα, οι περισσότερες γυναίκες άνω των 40 έχουν ακούσει και ακολουθούν τις οδηγίες πρόληψης, με τη συμβολή και δημόσιων προγραμμάτων όπως το «Φώφη Γεννηματά».

Η έγκαιρη διάγνωση μέσω προληπτικού ελέγχου και κλινικής εξέτασης είναι ζωτικής σημασίας, καθώς η έγκαιρη ανεύρεση όγκων αυξάνει τις πιθανότητες αποτελεσματικής αντιμετώπισης.

Οδηγίες Προληπτικού Ελέγχου για Διαφορετικές Ομάδες Κινδύνου

Οι οδηγίες διαφέρουν ανάλογα με την ηλικία και τον παράγοντα κινδύνου:

  1. Γυναίκες 40 ετών και άνω (γενικός πληθυσμός):
    • Μαστογραφία μία φορά τον χρόνο.
    • Συνδυαστικά με υπερηχογράφημα, για την ανίχνευση ακτινοδιαπερατών όγκων.
    • Κλινική αξιολόγηση από εξειδικευμένο γιατρό.
  2. Ομάδες υψηλού κινδύνου:
    • Προκύπτουν κυρίως από οικογενειακό ιστορικό.
    • Η παρακολούθηση καθορίζεται από τον εξειδικευμένο γιατρό, με εξατομικευμένο πρόγραμμα απεικονιστικών εξετάσεων.
  3. Νεαρές γυναίκες και κορίτσια:
    • Δεν απαιτείται προληπτικός έλεγχος πριν από τα 25 έτη, εκτός οικογενειακού ιστορικού ή συμπτωμάτων.
    • Εξέταση πραγματοποιείται μόνο σε περίπτωση ενδείξεων ή συμπτωμάτων.
    • Αυτοεξέταση και ενημέρωση με τον γιατρό αποτελούν μέρος της πρόληψης.

Συμπέρασμα

Η πρόληψη, η έγκαιρη διάγνωση και η ύπαρξη πιστοποιημένων μονάδων μαστού είναι καθοριστικά στοιχεία για την αποτελεσματική αντιμετώπιση του καρκίνου του μαστού. Η Μονάδα Μαστού του Metropolitan, με την ευρωπαϊκή πιστοποίηση και την πολύπλευρη ομάδα ιατρών, αποτελεί υπόδειγμα συνεργασίας και ποιότητας υπηρεσιών, ενώ η συνεχής ενημέρωση και η τήρηση των οδηγιών προληπτικού ελέγχου εξασφαλίζουν τη σωστή διαχείριση της υγείας των γυναικών.

Ακούστε εδώ όσα μας είπε ο Δρ. Βασίλης Βενιζέλος στην εκπομπή «Υγείας Θέματα» στον Peloponnisos FM 103,9:

 
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
16:20 Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις μεγάλης διάρκειας στην Ιόνια Οδό – Σε ποιο σημείο και ως πότε
16:14 «Από το θυμάμαι στο δημιουργώ»: Η νέα δράση της Καρναβαλικής Ακαδημίας με τη στήριξη του ΥΠΠΟ – Στο pelop.gr ο Α. Σταθόπουλος
16:12 Φοινικούντα: Η ανιψιά του 68χρονου ζητά άρση απορρήτου του τηλεφώνου της
16:04 Εκλογές ΔΕΕΠ ΝΔ Αχαΐας: Ο Ρήγας Θανασάς στο πλευρό του Αντώνη Κουνάβη – Και οι οκτώ πρώτοι υποψήφιοι μαζί του
15:56 Δημήτρης Ανάγνου: Λεβέντης σε όλα του! – Έφυγε από τη ζωή και κηδεύτηκε
15:53 Πρόκριση στα πέναλτι για τη Θύελλα!
15:48 Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοινώνει μεγάλη εμπορική συμφωνία με τη Νότια Κορέα
15:40 Συνελήφθη οπαδός που έδωσε φωτοβολίδες στον 12χρονο γιο του στο Παναθηναϊκός – Αστέρας Τρίπολης
15:32 Το ΤΕΕ Δυτικής Ελλάδας ζητά μέτρα ασφαλείας αλλά και πλήρη αποτίμηση στατικής επάρκειας για το πρώην κτίριο Υπηρεσιών Λιμένα Πατρών
15:24 Ψηφίστηκε το δικαστικό αίτημα άρσης της βουλευτικής ασυλίας της Ζωής Κωνσταντοπούλου
15:16 Η ΙΚΕΑ παρουσιάζει τη νέα σειρά SANDLÖPARE
15:08 Πάτρα: Πρεμιέρα για το ΔΗΠΕΘΕ στο Θέατρο Μπάρρυ το Σάββατο 8 Νοεμβρίου
15:01 Στη φυλακή ο 50χρονος για τον άγριο ξυλοδαρμό της συντρόφου του στο Κορωπί
15:00 Μικρές χωματερές στην Πάτρα: Καθαριότητα εκτός ελέγχου
14:58 Διασωληνωμένη στο Ασκληπιείο η 70χρονη που δέχθηκε επίθεση στη Γλυφάδα – Μάχη για να κρατηθεί στη ζωή
14:55 Ξυλούρης για ΟΠΕΚΕΠΕ: «Δεν υπάρχει σκάνδαλο – Θα γελάσουμε καλά στην Εξεταστική»
14:45 ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ: «Οι κυβερνητικές πηγές οδηγούνται από φάλτσο σε φάλτσο»
14:45 Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας: Επισκέψεις και επιθεωρήσεις στα αεροδρόμια Αράξου και Νέας Αγχιάλου
14:39 Σφοδρή σύγκρουση Κανέλλη – Κωνσταντοπούλου στη Βουλή: Αντεγκλήσεις, βαριές εκφράσεις και πολιτικά υπονοούμενα
14:37 Εκλογές ΔΕΕΠ ΝΔ Αχαΐας: Ο Γιώργος Γραμματίκας με τον Αντώνη Κουνάβη
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 29/10/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ