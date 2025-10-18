Η στιγμή που πάγωσε το Παρίσι: Η 27χρονη ανοίγει τη “βαλίτσα του τρόμου” λίγες ώρες μετά τη δολοφονία της Λόλα ΒΙΝΤΕΟ

Το βίντεο δείχνει την 27χρονη Αλγερινή Ντάχμπια Μπενκιρέντ να κάθεται ατάραχη σε μπαρ, δίπλα στη βαλίτσα που – σύμφωνα με τους εισαγγελείς – περιείχε το πτώμα του παιδιού.

18 Οκτ. 2025 13:00
Pelop News

Ανατριχιαστικές εικόνες από κάμερες ασφαλείας παρουσιάστηκαν στη δίκη για τη δολοφονία της 12χρονης Λόλα Νταβιέτ στο Παρίσι. Το βίντεο δείχνει την 27χρονη Αλγερινή Ντάχμπια Μπενκιρέντ να κάθεται ατάραχη σε μπαρ, δίπλα στη βαλίτσα που – σύμφωνα με τους εισαγγελείς – περιείχε το πτώμα του παιδιού.

Το βίντεο, που προβλήθηκε στο δικαστήριο, καταγράφει τη Μπενκιρέντ να φτάνει σε εστιατόριο στην οδό Manin με δύο βαλίτσες και μία τρίτη μεγαλύτερη τσάντα. Κάθεται στο τραπέζι, παραγγέλνει ποτό και συνομιλεί με έναν άνδρα, ενώ η βαλίτσα βρίσκεται ακριβώς δίπλα της.

Σε μια στιγμή που πάγωσε την αίθουσα, φαίνεται να ανοίγει ελαφρώς τη βαλίτσα και να δείχνει το περιεχόμενό της. Ο άνδρας ρίχνει μια ματιά, χωρίς να αντιδράσει, και απομακρύνεται λίγο αργότερα.

Η φρίκη πίσω από το έγκλημα

Σύμφωνα με τους εισαγγελείς, η Μπενκιρέντ απήγαγε τη 12χρονη Λόλα από την είσοδο της πολυκατοικίας της στις 14 Οκτωβρίου 2022. Τη μετέφερε σε διαμέρισμα στο Παρίσι, όπου τη βασάνισε και τη δολοφόνησε, κόβοντάς της το κεφάλι σε μια πράξη “εκδίκησης” απέναντι στη μητέρα του παιδιού, που φέρεται να της είχε αρνηθεί πρόσβαση στο κτίριο.

Η γυναίκα, που είχε έρθει στη Γαλλία το 2013 και ζούσε άστεγη, είχε δεχθεί εντολή απέλασης λίγους μήνες πριν τη δολοφονία, την οποία όμως αγνόησε.

Η δίκη που συγκλονίζει τη Γαλλία

Η υπόθεση έχει προκαλέσει σοκ στη γαλλική κοινωνία, επαναφέροντας τη συζήτηση για την παράνομη μετανάστευση και τα κενά του συστήματος απέλασης. Η Μπενκιρέντ δικάζεται για ανθρωποκτονία, βασανιστήρια και κακοποίηση ανηλίκου, ενώ αντιμετωπίζει ποινή ισόβιας κάθειρξης.
