Η συλλογή διηγημάτων του Κωνσταντίνου Μάγνη παρουσιάζεται την Πέμπτη 11/12 «Επίκεντρο»

08 Δεκ. 2025 18:20
Τη συλλογή διηγημάτων του Κωνσταντίνου Μάγνη με τίτλο «Η απέχθεια των γυναικών για το ποδόσφαιρο»  παρουσιάζουν οι εκδόσεις Το Δόντι την Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου 2025, στις  8:30 μ.μ. στο θέατρο «Επίκεντρο» (Νόρμαν 16 & Αγ. Διονυσίου, Πάτρα).

Σε μια παρουσίαση – έκπληξη για την οποία δεν έχουν ανακοινωθεί οι συντελεστές, καθώς προβλέπονται αρκετές ανατροπές, θα παρουσιαστεί η πρώτη αμιγώς λογοτεχνική απόπειρα του Κωνσταντίνου Μάγνη, ο οποίος επί σαράντα χρόνια αποτέλεσε έναν από τους σημαντικότερους δημοσιογράφους του περιφερειακού Τύπου.

Όπως γράφει ο Μάγνης στην εισαγωγή του βιβλίου «Κατά τα σαράντα χρόνια της τριβής μου με τη δημοσιογραφία –σταματήστε να την αποκαλείτε “μάχιμη”, λες κι εργαστήκαμε ως ανταποκριτές στο Βιετνάμ– απέφευγα το πρώτο πρόσωπο δια ροπάλου. Το θέμα στη δημοσιογραφία δεν μπορεί να είναι ο εαυτός σου, έστω κι αν υπόγεια το θέμα είναι ο εαυτός σου, κάτι που μαθαίνεις να κρύβεις με μια ειδική τεχνική που πλέον δεν χρειάζομαι. Πλέον, σας συστήνομαι με άλλη ιδιότητα ή έστω σας παραδίδω τον καρπό της φιλοδοξίας μου (της προσπάθειας, του ονείρου, του απωθημένου) η άλλη αυτή ιδιότητα να μου αναγνωριστεί».

Ο Κωνσταντίνος Μάγνης γεννήθηκε στην Πάτρα το 1962, όπου και κατοικεί μέχρι σήμερα. Σπούδασε νομικά στην Αθήνα. Εργάστηκε από το 1984 στην εφημερίδα «Πελοπόννησος» και στην ιδιωτική ραδιοφωνία για πολλά χρόνια. Έγραψε πάνω από είκοσι παρωδίες για τις θεατρικές παραστάσεις του Καρναβαλικού Κομιτάτου. Συνεργάστηκε έξι φορές με το επαγγελματικό θέατρο. Αποτύπωσε σε βιβλίο μια προσωπική εμπειρία υπό τον τίτλο «Πώς κατάφερα να αρχίσω το τσιγάρο».

