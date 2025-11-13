Η συνάντηση Γκίλφοϊλ με Λάνθιμο στο ΣΕΦ ΦΩΤΟ

Στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας (ΣΕΦ) για τον αγώνα Ολυμπιακός – Ζαλγκίρις της Euroleague, βρέθηκε η πρέσβειρα των ΗΠΑ, στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, την Τετάρτη 12/11/2025.

Κίμπερλι Γκιλφόιλ: Στο ΣΕΦ για τον αγώνα Ολυμπιακός-Ζαλγκίρις ΦΩΤΟ

Η ίδια εθεάθη να συνομιλεί κάποια στιγμή με τον διεθνούς φήμης Έλληνα σκηνοθέτη Γιώργο Λάνθιμο, γνωστό φίλαθλο του Ολυμπιακού και του μπάσκετ.

Χαμογελαστή και ευδιάθετη, η πρέσβειρα χαιρέτισε τον κόσμο και φωτογραφήθηκε στις εξέδρες των επισήμων. Αργότερα, παρακολούθησε τον αγώνα, απολαμβάνοντας την ατμόσφαιρα του ΣΕΦ.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



