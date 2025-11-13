Η συνάντηση Γκίλφοϊλ με Λάνθιμο στο ΣΕΦ ΦΩΤΟ
Η πρέσβειρα των ΗΠΑ, στην Ελλάδα Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, χαμογελαστή και ευδιάθετη στις κερκίδες του ΣΕΦ.
Στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας (ΣΕΦ) για τον αγώνα Ολυμπιακός – Ζαλγκίρις της Euroleague, βρέθηκε η πρέσβειρα των ΗΠΑ, στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, την Τετάρτη 12/11/2025.
Κίμπερλι Γκιλφόιλ: Στο ΣΕΦ για τον αγώνα Ολυμπιακός-Ζαλγκίρις ΦΩΤΟ
Η ίδια εθεάθη να συνομιλεί κάποια στιγμή με τον διεθνούς φήμης Έλληνα σκηνοθέτη Γιώργο Λάνθιμο, γνωστό φίλαθλο του Ολυμπιακού και του μπάσκετ.
Χαμογελαστή και ευδιάθετη, η πρέσβειρα χαιρέτισε τον κόσμο και φωτογραφήθηκε στις εξέδρες των επισήμων. Αργότερα, παρακολούθησε τον αγώνα, απολαμβάνοντας την ατμόσφαιρα του ΣΕΦ.
