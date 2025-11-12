Κίμπερλι Γκιλφόιλ: Στο ΣΕΦ για τον αγώνα Ολυμπιακός-Ζαλγκίρις ΦΩΤΟ

Η Κίμπερλι Γκιλφόιλ, νέα πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα, βρέθηκε στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας (ΣΕΦ) για να παρακολουθήσει την αναμέτρηση της 10ης αγωνιστικής της Euroleague ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τη Ζαλγκίρις.

Η Αμερικανίδα πρέσβης κάθισε στις εξέδρες των επισήμων δίπλα στους ιδιοκτήτες της ΚΑΕ Ολυμπιακός, Παναγιώτη και Γιώργο Αγγελόπουλο, παρακολουθώντας από κοντά τον αγώνα.

