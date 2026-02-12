Η συνάντηση Τσίπρα – Τασούλα και η αναφορά στην «Ιθάκη»

Στο Προεδρικό Μέγαρο πραγματοποιήθηκε η συνάντηση του Αλέξη Τσίπρα με τον Κωνσταντίνο Τασούλα, κατά τη διάρκεια της οποίας συζητήθηκαν οι τρέχουσες εξελίξεις στα εσωτερικά και στα εξωτερικά θέματα.

Σύμφωνα με ανακοίνωση από το Προεδρικό Μέγαρο έγινε ανασκόπηση των πολιτικών και οικονομικών εξελίξεων καθώς και της πορείας των ελληνοτουρκικών σχέσεων.

Επιπλέον, υπήρξε και αναφορά στο βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα, καθώς σύμφωνα με την ανακοίνωση συζητήθηκε και η «τρέχουσα ανάμιξη του κ. Τσίπρα στα κοινά που εκδηλώνεται κυρίως μέσα από την παρουσίαση σε διάφορες πόλεις του βιβλίου του, “Ιθάκη”».

