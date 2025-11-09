Η συνήθεια που φέρνει αργοπορημένα την πρώτη περίοδο στα κορίτσια

Σύμφωνα με τεκμηριωμένες γνώσεις, τα κορίτσια που έρχονται σε πρώτη επαφή με την ανάπτυξη του γυναικείου σώματος αργότερα, δεν αντιμετωπίζουν προβλήματα υγείας που έχουν τα κορίτσια με πρώιμη έμμηνο ρύση. Ποιες παθήσεις απειλούν τα κορίτσια που αναπτύσσονται με γοργούς ρυθμούς;

09 Νοέ. 2025 19:48
Η έναρξη του εμμήνου ρύσεως στα κορίτσια σημειώνεται σε μεγαλύτερη ηλικία όταν η διατροφή τους είναι υγιεινή, βάσει πρόσφατης έρευνας, δημοσιευμένης στο Human Reproduction.

Το εύρημα αυτό δεν μεταβλήθηκε από παράγοντες όπως ο δείκτης μάζας σώματος (ΔΜΣ) ή το ύψος των κοριτσιών, χαρακτηριστικά που έχουν συσχετιστεί με το πρόωρο ξεκίνημα της περιόδου. Σύμφωνα με τεκμηριωμένες γνώσεις, τα κορίτσια που έρχονται σε πρώτη επαφή με την ανάπτυξη του γυναικείου σώματος αργότερα, δεν αντιμετωπίζουν προβλήματα υγείας που έχουν τα κορίτσια με πρώιμη έμμηνο ρύση. Ποιες παθήσεις απειλούν τα κορίτσια που αναπτύσσονται με γοργούς ρυθμούς;

Η Holly Harris, MPH, ScD, αναπληρώτρια καθηγήτρια στο Κέντρο Καρκίνου Fred Hutchinson στο Σιάτλ της Ουάσινγκτον των ΗΠΑ, και επικεφαλής της μελέτης, δήλωσε: «Τα ευρήματά υπογραμμίζουν την ανάγκη να έχουν όλα τα παιδιά και οι έφηβοι πρόσβαση σε υγιεινές επιλογές γευμάτων και τη σημασία του να βασίζονται τα σχολικά πρωινά και γεύματα σε ανάλογες κατευθυντήριες γραμμές».

Η ηλικία της έμμηνου ρύσης

Η μελέτη εξέταση περίπου 7.500 παιδιά, ηλικίας 9 έως 14 ετών, τα οποία συμμετείχαν στο πόνημα Growing Up Today Study (GUTS) στις ΗΠΑ το 1996 και το 2004. Σε δεύτερη ανάγνωση, οι επιστήμονες ήλεγξαν την πιθανή τροποποιητική επίδραση του ΔΜΣ και του ύψους, οι οποίες ήταν αμελητέες. Επηρεασμένη η καθηγήτρια από προγενέστερες μελέτες, εξέτασε τη σύνδεση εμμηναρχής-διατροφής με το μέγεθος του κινδύνου εμφάνισης καρκίνου του μαστού. Συγκεκριμένα, αξιολόγησαν την συχνότητα κατανάλωσης λαχανικών/φρούτων και ανθυγιεινών τροφών( κόκκινα και επεξεργασμένα κρέατα, τρανς λιπαρά και αλμυρά τρόφιμα), προκειμένου να διερευνήσουν τα επίπεδα φλεγμονής στον οργανισμό.

Η ανάλυση των δεδομένων έδειξε ότι το 20% των κοριτσιών που υιοθετούσαν υγιεινά διατροφικά πρότυπα, είχαν 8% λιγότερες πιθανότητες να έχουν την πρώτη τους περίοδο μέσα στον επόμενο μήνα σε σύγκριση με το 20% των κοριτσιών που θρέφονταν με επικίνδυνες και φλεγμονώδεις τροφές. Τα κορίτσια αυτά επίσης, είχαν 15% περισσότερες πιθανότητες να εμφανίσουν την πρώτη τους περίοδο μέσα στον επόμενο μήνα.

Προβλήματα υγείας που σηματοδοτεί η πρόωρη εμμηναρχή

Παθήσεις που γίνονται χρόνιες σε όσα κορίτσια αναπτύσσονται νωρίς, είναι:

  • ο διαβήτης
  • η παχυσαρκία
  • οι καρδιαγγειακές παθήσεις
  • ο καρκίνος του μαστού
Η συνήθεια που φέρνει αργοπορημένα την πρώτη περίοδο στα κορίτσια
