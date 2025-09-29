«Η συνολική στάση ζωής του, αποτελεί παρακαταθήκη για όλους και όλες»

Η συλλυπητήρια ανακοίνωση της Νέας Αριστεράς Αχαΐας για την απώλεια του Ντίνου Βγενόπουλου

29 Σεπ. 2025 18:20
Τα συλλυπητήρια της για τον θάνατο του Ντίνου Βγενόπουλου εξέδωσε η Νέα Αριστερά Αχαΐας. Η ανακοίνωση:

Η Νέα Αριστερά αποχαιρετά με θλίψη τον σύντροφο Ντίνο Βγενόπουλο.

Ο σύντροφος Ντίνος Βγενόπουλος, ανήσυχος πολιτικά.., δημιουργικός δημοσιογραφικά και καλλιτεχνικά.., ευαίσθητος κοινωνικά.., έφυγε χθες από τη ζωή.

Γεννήθηκε στην Αγία Βαρβάρα Τριταίας , μαθητής ακόμη ήρθε στην Πάτρα.

Από μικρός εργάστηκε σκληρά παρακολουθώντας το νυχτερινό γυμνάσιο.

Αργότερα, πτυχιούχος του Ευρωπαϊκού Πολιτισμού, του ΕΑΠ.

Από νωρίς το βασικό του ενδιαφέρον στράφηκε στην δημοσιογραφία.

Εργάστηκε επί σειρά ετών σε εφημερίδες, περιοδικά, ραδιοφωνικούς και τηλεοπτικούς σταθμούς.

Συνταξιοδοτήθηκε υπηρετώντας στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, στο Γραφείο Τύπου.

Ενεργό μέλος από νωρίς στην Αριστερά, μέλος της νεολαίας του Ρήγα και στη συνέχεια του ΚΚΕ Εσωτερικού, Ασχολήθηκε έντονα με τις καλλιτεχνικές δημιουργίες, με έργα του σε ιδιωτικούς και δημόσιους χώρους.

Αυτόπτης μάρτυρας της δολοφονίας του Νίκου Τεμπονέρα, έδωσε μέχρι τέλους με την παρουσία του, τη μάχη για την καταδίκη των δολοφόνων του Νίκου .

Η αγωνιστικότητά του, ο χαρακτήρας του, η συνολική στάση ζωής του, αποτελεί παρακαταθήκη για όλους και όλες στην Αριστερά.

Εκφράζουμε τα θερμά συλλυπητήρια στην οικογένειά του , στα αδέρφια του.
