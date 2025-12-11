«Η τελευταία φορά που είδα τη μητέρα μου», συγκλόνισε ο 11χρονος Ουκρανός που «λύγισε» τη διερμηνέα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ΒΙΝΤΕΟ

Το μικρό παιδί που βίωσε με τον χειρότερο τρόπο τη φρίκη του πολέμου, καθώς είχε πολύ σοβαρούς τραυματισμούς

11 Δεκ. 2025 9:32
Στη διάρκεια της παρουσίασης ντοκιμαντέρ αφιερωμένων στα παιδιά της Ουκρανίας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ο 11χρονος Ρόμαν Ολεκσίβ μοιράστηκε την πιο τραγική στιγμή της ζωής του.

Το μικρό παιδί από την Ουκρανία, που βίωσε με τον χειρότερο τρόπο τη φρίκη του πολέμου, καθώς είχε πολύ σοβαρούς τραυματισμούς, θυμήθηκε πώς εκείνος και η μητέρα του βρέθηκαν στο επίκεντρο ρωσικής πυραυλικής επίθεσης στη Βίννιτσια, με τη μαμά του να μην τα καταφέρνει.

«Ήταν η τελευταία φορά που είδα τη μητέρα μου και μπόρεσα να της πω αντίο», είπε με φωνή που έτρεμε. Στο σημείο αυτό, η διερμηνέας δεν κατάφερε να συγκρατήσει τη συγκίνηση της και σταμάτησε να μιλά, με έναν συνάδελφό της να σπεύδει να συνεχίσει τη μετάφραση.


Ο Ρόμαν έχασε τη μητέρα του στις 14 Ιουλίου 2022 και ο ίδιος υπέστη εκτεταμένα εγκαύματα. Από τότε έχει περάσει 36 χειρουργεία και μια μακρά περίοδο θεραπείας και αποκατάστασης. Παρά όλες τις δυσκολίες, το παιδί κατάφερε να επιστρέψει στο σχολείο, στον χορό και στη μουσική – στα πράγματα που του δίνουν δύναμη να προχωρά.

Η ιστορία του Ρομάν
Η ιστορία του Ρόμαν Ολεκσίβ από το Λβιβ έχει γίνει πραγματικό σύμβολο παιδικής αντοχής μέσα στον πόλεμο. Ήταν μόλις επτά χρονών όταν, κατά τη διάρκεια ρωσικής πυραυλικής επίθεσης στη Βίννιτσια το 2022, υπέστη εγκαύματα στο 45% των εσωτερικών και στο 35% των εξωτερικών ιστών του, ένα σπασμένο χέρι, κομμένο μυ στον δεξί μηρό και θραύσματα στο κεφάλι του. Τραγικά, η μητέρα του, που ήταν μαζί του τη στιγμή της τρομοκρατικής επίθεσης, σκοτώθηκε ακαριαία.

Η κατάσταση του Ρόμαν ήταν κρίσιμη, και τότε οι γιατροί ήταν πολύ επιφυλακτικοί για την πρόγνωσή του. «Οι γιατροί δεν ήταν σίγουροι ότι ο Ρόμα θα κατάφερνε καν να φτάσει στο Ντρέσντεν – τόσο σοβαρή ήταν η κατάστασή του», θυμάται ο πατέρας του, Γιαροσλάβ Ολεκσίβ, για τις πρώτες μέρες μετά το χτύπημα.

Ο Ρόμαν μεταφέρθηκε επειγόντως στη Γερμανία με ιδιωτικό ιατρικό αεροσκάφος. Μετά από έναν χρόνο εντατικής θεραπείας και περισσότερες από 30 χειρουργικές επεμβάσεις, το αγόρι κατάφερε ξανά να σταθεί στα πόδια του. Σήμερα, όχι μόνο έχει μάθει να περπατά ξανά, αλλά έχει επιστρέψει και στην αγαπημένη του ασχολία, τον χορό, ένα πάθος που είχε από πολύ μικρός.

Αυτή τη στιγμή, ο Ρόμαν και ο πατέρας του Γιαροσλάβ περνούν τον περισσότερο χρόνο τους στο Ντρέσντεν, όπου το παιδί συνεχίζει μια εντατική θεραπεία και αποκατάσταση σε ένα από τα μεγαλύτερα κέντρα εγκαυμάτων της Γερμανίας – το Universitätsklinikum Carl Gustav Carus Dresden.

«Θα τα ξεπεράσουμε όλα, είμαι σίγουρος – απλώς δεν γίνονται όλα γρήγορα», λέει με σιγουριά ο Γιαροσλάβ Ολεκσίβ.

