Ρεσάλτο των ΗΠΑ σε πετρελαιοφόρο στην Καραϊβική, σφοδρή αντίδραση από τη Βενεζουέλα, ΒΙΝΤΕΟ

Το Καράκας κατηγόρησε τις ΗΠΑ για «θρασεία κλοπή» και «διεθνή πειρατεία»

11 Δεκ. 2025 8:20
Μεγάλες και έντονες οι αντιδράσεις από την πλευρά της Βενεζουέλας ύστερα από το ρεσάλτο των ΗΠΑ σε πετρελαιοφόρο δεξαμενόπλοιο στην Καραϊβική.

Η κυβέρνηση της Βενεζουέλας κατηγόρησε τις ΗΠΑ για «θρασεία κλοπή» και «διεθνή πειρατεία», μετά την κατάληψη από τις αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις πετρελαιοφόρου δεξαμενόπλοιου στο πλαίσιο της ανάπτυξής τους στην Καραϊβική, με ανακοίνωση που δημοσιοποιήθηκε από τον υπουργό Εξωτερικών Ιβάν Χιλ.

Το Καράκας «καταγγέλλει σθεναρά και καταδικάζει αυτήν που αποτελεί θρασεία κλοπή και ενέργεια διεθνούς πειρατείας, που ανακοινώθηκε δημόσια από τον πρόεδρο των ΗΠΑ (σ.σ. Ντόναλντ Τραμπ), ο οποίος ομολόγησε την επίθεση σε πετρελαιοφόρο δεξαμενόπλοιο στην Καραϊβική θάλασσα», σύμφωνα με το κείμενο.

Στην ανακοίνωση τονίζεται πως με την «εγκληματική ενέργεια» αυτή, ο αμερικανός πρόεδρος Τραμπ επιβεβαιώνει πως «ο σκοπός πάντα ήταν να αρπάξει το πετρέλαιο της Βενεζουέλας χωρίς να πληρώσει τίποτα» και ότι «η επιθετική πολιτική του έναντι της χώρας μας είναι μέρος (…) σχεδίου για να μας αφαιρεθούν τα ενεργειακά πλούτη μας».

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τραμπ ανακοίνωνε νωρίτερα πως «μόλις κατασχέσαμε πετρελαιοφόρο στα ανοικτά της Βενεζουέλας, μεγάλο πετρελαιοφόρο, το πιο μεγάλο που έχει κατασχεθεί ποτέ», χωρίς να δώσει λεπτομέρειες για το σκάφος, την πλοιοκτήτρια ή τον προορισμό του.

Η αμερικανίδα υπουργός Δικαιοσύνης Παμ Μπόντι ανέφερε κατόπιν μέσω X ότι το πλοίο μετέφερε πετρέλαιο στο οποίο επιβάλλονται κυρώσεις, προερχόμενο «από τη Βενεζουέλα και το Ιράν».

Έκανε λόγο για επιχείρηση της ομοσπονδιακής αστυνομίας (FBI) με «υποστήριξη» του υπουργείου Άμυνας, δημοσιοποιώντας βίντεο στο οποίο εικονίζονται οπλισμένοι στρατιωτικοί να αποβιβάζονται στο κατάστρωμα και να απειλούν με τουφέκια το πλήρωμα στη γέφυρα.

Η σύλληψη του δεξαμενόπλοιου –σύμφωνα με ρεπόρτερ του CBS News, πρόκειται για το σκάφος The Skipper, στο οποίο επιβάλλονται κυρώσεις από το 2022 λόγω φερόμενων σχέσεών του με το Ιράν και τη λιβανική Χεζμπολά– καταγράφτηκε καθώς η Ουάσιγκτον, επισήμως στο πλαίσιο επιχείρησης για την καταπολέμηση της διακίνησης ναρκωτικών, δεν σταματά να ενισχύει τις δυνάμεις που έχει αναπτύξει στην Καραϊβική και συνεχίζει να εξαπολύει από τον Σεπτέμβριο πλήγματα εναντίον ταχύπλοων που κατ’ αυτή μεταφέρουν παράνομες ουσίες.

Ο κυριότερος πόρος της Βενεζουέλας είναι το αργό πετρέλαιο, στο οποίο οι ΗΠΑ επέβαλαν εμπάργκο το 2019.

Το Καράκας υποχρεώθηκε έτσι να διαθέτει μεγάλο μέρος της παραγωγής της στη μαύρη αγορά, σε πολύ χαμηλότερες τιμές, ιδίως σε αγοραστές που το πωλούν στην Κίνα.

Η κατάσχεση του δεξαμενόπλοιου αναμένεται να πλήξει τις εξαγωγές αυτές, αποθαρρύνοντας δυνητικούς αγοραστές.

Ο πρόεδρος της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο τόνισε χθες, κατά τη διάρκεια διαδήλωσης που οργανώθηκε την ίδια ημέρα με την τελετή απονομής του βραβείου Νόμπελ Ειρήνης στην αρχηγό της αντιπολίτευσης Μαρία Κορίνα Ματσάδο, πως «απαιτούμε (…) να τερματιστεί η παράνομη και βάρβαρη ανάμιξη των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα και στη Λατινική Αμερική».

