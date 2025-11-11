Η Θύελλα Πατρών δημιουργεί ψηφιακό μουσείο και ζητά στήριξη

Η Θύελλα Πατρών δημιουργεί ψηφιακό μουσείο και ζητά στήριξη
11 Νοέ. 2025 11:53
Pelop News

Σε μια όμορφη κίνηση με την οποία θα αναδείξει την ιστορία της προχωρά η διοίκηση της Θύελλας Πατρών η οποία ανακοίνωσε σήμερα ότι θέλει να δημιουργήσει ψηφιακό μουσείο και ζητά στήριξη όσων έχουν αρχεία να τα προσφέρουν για να εμπλουτίσουν το μουσείο.

Η ανακοίνωση: «Η ιστορική ομάδα Θύελλα Πατρών, με πορεία σχεδόν ενός αιώνα στα ποδοσφαιρικά δρώμενα της Πάτρας και της Ελλάδας, προχωρά στη δημιουργία ενός Ψηφιακού Μουσείου που θα αναδείξει τη μακρά και ένδοξη διαδρομή της.

Στόχος της προσπάθειας είναι η διάσωση, καταγραφή και προβολή της ιστορίας του συλλόγου μέσα από φωτογραφίες, έγγραφα, εφημερίδες, προγράμματα αγώνων, εισιτήρια, στολές και κάθε άλλο υλικό που φωτίζει τις δεκαετίες δράσης της Θύελλας.

Η ομάδα καλεί όλους τους φίλους, παλαίμαχους, φιλάθλους και κατοίκους της Πάτρας που διαθέτουν αρχειακό ή φωτογραφικό υλικό, να επικοινωνήσουν με τον σύλλογο ώστε να συμβάλουν στη συλλογική αυτή προσπάθεια διάσωσης της ιστορικής μνήμης.

Όσοι επιθυμούν να προσφέρουν υλικό ή πληροφορίες μπορούν να στείλουν μήνυμα στο
email: museum@thyellafc.gr

Με τη συμμετοχή όλων, η ιστορία της Θύελλας Πατρών θα παραμείνει ζωντανή, προσβάσιμη και αιώνια, τιμώντας το παρελθόν και εμπνέοντας τις επόμενες γενιές.

Για τη Θύελλα Πατρών
Το Διοικητικό Συμβούλιο
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
14:55 Παπασταύρου: «Η ΕΥΔΑΠ είναι και θα παραμείνει στο Δημόσιο – Έρχονται νέες προσλήψεις και σχέδιο επέκτασης»
14:50 Σύγκρουση οχημάτων στον Κηφισό – Μεγάλο μποτιλιάρισμα στο ρεύμα προς Πειραιά
14:47 Στον εισαγγελέα η δικογραφία για πλαστογραφημένες υπογραφές στην ίδρυση του κόμματος «Φωνή Λογικής»
14:39 Ανδρουλάκης από το αγροτικό συλλαλητήριο: «Η κυβέρνηση έφερε τους αγρότες στα όριά τους – Ο πρωτογενής τομέας κινδυνεύει»
14:36 Κικίλιας από Κάιρο: Εμβάθυνση της συνεργασίας Ελλάδας–Αιγύπτου σε ναυτιλία και ενέργεια
14:30 ΗΠΑ προς Τουρκία: «Τερματίστε τις εισαγωγές ρωσικού πετρελαίου και φυσικού αερίου» – Στο επίκεντρο η ενεργειακή στρατηγική Ελλάδας–ΗΠΑ
14:22 Κουτσούμπας: «Δίκαιος ο αγώνας των αγροτών – Η κυβέρνηση και η ΕΕ τους έχουν αφήσει χωρίς εισόδημα»
14:08 Καβγάς εν μέσω βροχής στη Λένορμαν: Οδηγός κατέβηκε από το αυτοκίνητο και επιτέθηκε σε ταξιτζή στη μέση του δρόμου ΒΙΝΤΕΟ
14:05 Νέα εποχή για το Green Pharmacy Lab – Εγκαίνια του νέου χώρου στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών – Αθηνών 80
14:05 Αγρίνιο: Πιάστηκε άνδρας με περίπου 280 γραμμάρια κάνναβης και 30 γραμμάρια κοκαΐνης
14:01 Μητσοτάκης από Κομοτηνή: «Η Ελλάδα μετατρέπεται σε διεθνές ενεργειακό κέντρο – Επενδύσεις που αναβαθμίζουν τη γεωπολιτική μας θέση»
14:00 Πάτρα: «Εβρεξε» σοβάδες σε Κορίνθου και Παναχαϊκού – Σύμπ-πτωση ή… προειδοποίηση;
13:54 Κλιμακώνεται η αντιπαράθεση κυβέρνησης – Πελετίδη με επίθεση από τη Ζαχαράκη: «Θέλει το πρόγραμμα ο Δήμαρχος;»
13:53 «Σώστε την κτηνοτροφία»: Αγρότες και κτηνοτρόφοι κατέκλυσαν το κέντρο της Αθήνας – Νέες αποφάσεις στις 23 Νοεμβρίου
13:50 Στην εκδήλωση του Ομίλου Inner Wheel Πατρών Βορρά Ρίου ο Ανδρέας Κατσανιώτης
13:43 Νίκος Καραχάλιος: «Το “κύμα” ήταν έτοιμο – Υπήρχε σχέδιο για ανακοίνωση κόμματος της Μαρίας Καρυστιανού στα Χανιά στις 24 Ιουλίου»
13:37 Δυτική Αχαΐα: Εγκρίθηκε οικονομική ενίσχυση 69.998 ευρώ για τους πυρόπληκτους του Αυγούστου
13:23 Πάτρα: Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους ο καθηγητής που κατηγορείται για πορνογραφία ανηλίκων
13:19 Ο Δήμος Πατρέων στην πρώτη γραμμή για την εθελοντική αιμοδοσία
13:13 Αποκαλύφθηκε η ταυτότητα του άνδρα που βρέθηκε απανθρακωμένος στη Βοιωτία: 30χρονος οικοδόμος από τη Χαλκίδα
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 11/11/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ