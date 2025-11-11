Η Θύελλα Πατρών δημιουργεί ψηφιακό μουσείο και ζητά στήριξη

Σε μια όμορφη κίνηση με την οποία θα αναδείξει την ιστορία της προχωρά η διοίκηση της Θύελλας Πατρών η οποία ανακοίνωσε σήμερα ότι θέλει να δημιουργήσει ψηφιακό μουσείο και ζητά στήριξη όσων έχουν αρχεία να τα προσφέρουν για να εμπλουτίσουν το μουσείο.

Η ανακοίνωση: «Η ιστορική ομάδα Θύελλα Πατρών, με πορεία σχεδόν ενός αιώνα στα ποδοσφαιρικά δρώμενα της Πάτρας και της Ελλάδας, προχωρά στη δημιουργία ενός Ψηφιακού Μουσείου που θα αναδείξει τη μακρά και ένδοξη διαδρομή της.

Στόχος της προσπάθειας είναι η διάσωση, καταγραφή και προβολή της ιστορίας του συλλόγου μέσα από φωτογραφίες, έγγραφα, εφημερίδες, προγράμματα αγώνων, εισιτήρια, στολές και κάθε άλλο υλικό που φωτίζει τις δεκαετίες δράσης της Θύελλας.

Η ομάδα καλεί όλους τους φίλους, παλαίμαχους, φιλάθλους και κατοίκους της Πάτρας που διαθέτουν αρχειακό ή φωτογραφικό υλικό, να επικοινωνήσουν με τον σύλλογο ώστε να συμβάλουν στη συλλογική αυτή προσπάθεια διάσωσης της ιστορικής μνήμης.

Όσοι επιθυμούν να προσφέρουν υλικό ή πληροφορίες μπορούν να στείλουν μήνυμα στο

email: museum@thyellafc.gr

Με τη συμμετοχή όλων, η ιστορία της Θύελλας Πατρών θα παραμείνει ζωντανή, προσβάσιμη και αιώνια, τιμώντας το παρελθόν και εμπνέοντας τις επόμενες γενιές.

Για τη Θύελλα Πατρών

Το Διοικητικό Συμβούλιο

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



