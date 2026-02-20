Η Θύελλα Πατρών για την υπέρβαση με Μιλτιάδη

Την πιο δύσκολη αποστολή για αυτή την 21η αγωνιστική από τις ομάδες της Αχαΐας έχει η Θύελλα Πατρών η οποία αντιμετωπίζει εντός έδρας, τον Μιλτιάδη ο οποίος ο οποίος θέλει τους βαθμούς της νίκης στα play-offs.

Η πατρινή ομάδα έχει ανεβασμένη ψυχολογία από την τελευταία νίκη και θα προσπαθήσει να δείξει το καλό της πρόσωπο κόντρα στην ομάδα της Μεσσηνίας ώστε να πάρει, έστω έναν βαθμό.

Στα θετικά για τον τεχνικό των «γαλάζιων» Βύρωνα Καραβία, είναι ότι δεν αντιμετωπίζει ιδιαίτερα αγωνιστικά πρόβλημα και σήμερα θα γίνουν οι τελευταίες δοκιμές.

