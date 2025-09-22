Η Τουρκία αφαιρεί δασμούς για προϊόντα από τις ΗΠΑ

Οι δασμοί αυτοί είχαν επιβληθεί το 2018 ως αντίποινα για τους αμερικανικούς δασμούς που είχε επιβάλει ο Τραμπ κατά την πρώτη θητεία του στην αμερικανική προεδρία.

22 Σεπ. 2025 10:55
Pelop News

Κίνηση τακτικής από την Τουρκία  η οποία θα άρει τους επιπλέον δασμούς που είχε επιβάλει το 2018 στις αμερικανικές εισαγωγές, από επιβατικά αυτοκίνητα ως φρούτα.

Η είδηση, ανακοινώθηκε σήμερα από την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως καθώς ο πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν επισκέπτεται τις ΗΠΑ.

Ο Ερντογάν πρόκειται να απευθυνθεί στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ αυτή την εβδομάδα προτού συναντηθεί την Πέμπτη με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

Οι επιπρόσθετοι δασμοί, που είχαν επιβληθεί, κάλυπταν προϊόντα μεταξύ των οποίων επιβατικά αυτοκίνητα, φρούτα, ρύζι, καπνός, ορισμένα αλκοολούχα ποτά, κάποια στερεά καύσιμα και χημικά προϊόντα.

