Η Τουρκία ετοιμάζεται για αποστολή στη Γάζα: Δηλώνει έτοιμη να αναλάβει ειρηνευτικό ρόλο

Ενώ η εκεχειρία στη Γάζα παραμένει σε ισχύ αλλά η κατάσταση χαρακτηρίζεται ακόμη ρευστή, η Τουρκία φαίνεται να προετοιμάζεται για έναν πιο ενεργό ρόλο στις εξελίξεις, με στόχο να καταστεί καθοριστικός παράγοντας στις προσπάθειες σταθεροποίησης της περιοχής.

Σύμφωνα με πηγές του τουρκικού υπουργείου Άμυνας, οι τουρκικές ένοπλες δυνάμεις είναι έτοιμες να αναλάβουν αποστολή στη Γάζα, με το σχέδιο να βρίσκεται σε συντονισμό με τα αρμόδια όργανα του κράτους.

Κατά τη διάρκεια της εβδομαδιαίας ενημέρωσης των αμυντικών συντακτών από τον εκπρόσωπο του υπουργείου Άμυνας, αρχιπλοίαρχο Ζεκί Άκτουρκ, οι ίδιες πηγές υπογράμμισαν πως η ανθρωπιστική κρίση στη Γάζα αποτελεί πλέον προτεραιότητα για την τουρκική κυβέρνηση: «Λαμβάνοντας υπόψη την ανθρωπιστική τραγωδία που συνεχίζεται εδώ και δύο χρόνια στη Γάζα, η παροχή επείγουσας ανθρωπιστικής βοήθειας και η ανοικοδόμηση της κατεστραμμένης υποδομής αποτελούν προτεραιότητα».

Οι τουρκικές αρχές υπογραμμίζουν ότι, με βάση την προηγούμενη εμπειρία της χώρας σε ειρηνευτικές αποστολές, οι ένοπλες δυνάμεις είναι έτοιμες να αναλάβουν καθήκοντα στο πλαίσιο του διεθνούς δικαίου, εφόσον τους ζητηθεί.

Η Άγκυρα, αξιοποιώντας τη συγκυρία της εκεχειρίας και την αδυναμία άλλων περιφερειακών παικτών να επιβάλουν σταθερότητα, φαίνεται πως επιδιώκει να αναβαθμίσει τον ρόλο της στη Μέση Ανατολή, προβάλλοντας τον εαυτό της ως διαμεσολαβητή και εγγυητή ειρήνης στην περιοχή.

