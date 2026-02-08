Η Βόρεια Κορέα στο ρυθμό του Συνεδρίου του κυβερνώντος κόμματος – Πότε θα γίνει

«Το Πολιτικό Γραφείο της Κεντρικής Επιτροπής του Κόμματος των Εργατών της Κορέας υιοθέτησε ομόφωνα την απόφαση να αρχίσει το 9ο Συνέδριο του Κόμματος των Εργατών στην Πιονγκγιάνγκ, την πρωτεύουσα της επανάστασης, στα τέλη Φεβρουαρίου 2026», μετέδωσε το KCNA.

Το επόμενο Συνέδριο του κόμματος που κυβερνά τη Βόρεια Κορέα, το πρώτο από το 2021, θα πραγματοποιηθεί στα τέλη Φεβρουαρίου, μετέδωσε σήμερα το επίσημο βορειοκορεατικό πρακτορείο ειδήσεων KCNA.

Το Πολιτικό Γραφείο της Κεντρικής Επιτροπής του κυβερνώντος Κόμματος των Εργατών συνεδρίασε σήμερα για να προετοιμάσει το Συνέδριο και ασχολήθηκε με την ημερήσια διάταξή του και το χρόνο διεξαγωγής του, σύμφωνα με το KCNA.

Ο ηγέτης της Βόρειας Κορέας Κιμ Γιονγκ Ουν επισκέφθηκε διάφορες στρατιωτικές και οικονομικές εγκαταστάσεις ενόψει του Συνεδρίου, όπως ένα πεδίο εκτόξευσης πυραύλων κρουζ και ένα μεγάλης κλίμακας θερμοκήπιο, για να διαφημίσει τα επιτεύγματα της εθνικής πολιτικής του.

Το συνέδριο είναι μείζον πολιτικό γεγονός στη Βόρεια Κορέα. Λαμβάνει χώρα κάθε πέντε χρόνια για να θέσει τους μεγάλους στόχους της εθνικής πολιτικής.

