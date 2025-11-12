Η Βουλή στο Καζακστάν νόμο κατά της «προπαγάνδας της κοινότητας ΛΟΑΤΚΙ»

Η νομοθεσία είναι παρόμοια με νόμους που έχουν ψηφιστεί σε άλλες χώρες, όπως η Ρωσία, η Γεωργία και η Ουγγαρία. Τώρα αναμένεται να σταλεί στη Γερουσία όπου πιθανότατα θα ψηφιστεί

Στο Καζακστάν η Κάτω Βουλή ψήφισε νόμο που απαγορεύει την «προπαγάνδα υπέρ της κοινότητας ΛΟΑΤΚΙ» στο διαδίκτυο ή στα μέσα ενημέρωσης και προβλέπει πρόστιμα για τους παραβάτες και φυλάκιση έως και δέκα ημέρες για τους κατ’ επανάληψη παραβάτες.

Η νομοθεσία είναι παρόμοια με νόμους που έχουν ψηφιστεί σε άλλες χώρες, όπως η Ρωσία, η Γεωργία και η Ουγγαρία. Τώρα αναμένεται να σταλεί στη Γερουσία όπου πιθανότατα θα ψηφιστεί.

Ο πρόεδρος της χώρας Κασίμ-Τζομάρτ Τοκάγεφ, η υπογραφή του οποίου είναι απαραίτητη ώστε να γίνει νόμος η πρόταση, έχει τους τελευταίους μήνες επανειλημμένως τονίσει την ανάγκη να υποστηριχθούν οι «παραδοσιακές αξίες», όπως τις χαρακτήρισε.

Οι βουλευτές του κοινοβουλίου, το οποίο ελέγχεται από κόμματα πιστά στον Τοκάγεφ, ψήφισαν ομόφωνα υπέρ της απαγόρευσης. Οργανώσεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα έχουν προειδοποιήσει κατά της ψήφισης του νόμου.

Η εδρεύουσα στο Βέλγιο ΜΚΟ «Διεθνής Συνεργασία για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα» ανακοίνωσε ότι ο νόμος «παραβιάζει κατάφωρα τις διεθνείς δεσμεύσεις του Καζακστάν για τα ανθρώπινα δικαιώματα».

Το Καζακστάν, μια χώρα στο μεγαλύτερο μέρος της μουσουλμανική ωστόσο με κοσμικό χαρακτήρα, νομιμοποίησε την ομοφυλοφιλία τη δεκαετία του ’90 αλλά οι απόψεις των πολιτών παραμένουν βαθιά συντηρητικές.

Ο υπουργός Παιδείας του Καζακστάν Γκάνι Μπεϊσεμπάγεφ, μιλώντας υπέρ του σχεδίου νόμου, είπε στους βουλευτές: «Τα παιδιά και οι έφηβοι εκτίθενται καθημερινά σε πληροφορίες στο διαδίκτυο που μπορούν να επηρεάσουν αρνητικά τις ιδέες τους για την οικογένεια, την ηθική και το μέλλον».

