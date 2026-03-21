Η Βρετανία επιβεβαιώνει αποτυχημένη ιρανική επίθεση στη βάση του Ντιέγκο Γκαρσία

Το Ιράν επιχείρησε να πλήξει, χωρίς επιτυχία, την αμερικανοβρετανική βάση στο Ντιέγκο Γκαρσία στον Ινδικό Ωκεανό, όπως επιβεβαίωσε βρετανική επίσημη πηγή, σε μια εξέλιξη που ανεβάζει περαιτέρω το θερμόμετρο στην ήδη τεταμένη αντιπαράθεση στη Μέση Ανατολή.

Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, η απόπειρα αφορούσε την εκτόξευση δύο βαλλιστικών πυραύλων προς τη βάση. Όπως μετέδωσε η Wall Street Journal, επικαλούμενη Αμερικανούς αξιωματούχους, ο ένας πύραυλος παρουσίασε δυσλειτουργία κατά την πτήση, ενώ για τον δεύτερο εκτοξεύθηκε αναχαιτιστικός πύραυλος από αμερικανικό πολεμικό πλοίο. Το Reuters, που αναμετέδωσε τις ίδιες πληροφορίες, σημειώνει ότι δεν έχει αποσαφηνιστεί πλήρως αν η αναχαίτιση κατέστρεψε τελικά τον στόχο.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ: Ντιέγκο Γκαρσία: Τι δείχνει η ιρανική επίθεση για το πραγματικό βεληνεκές των πυραύλων της Τεχεράνης

Το Λονδίνο δεν έδωσε στη δημοσιότητα περισσότερες τεχνικές λεπτομέρειες για την αποτυχημένη επίθεση, όμως βρετανός εκπρόσωπος καταδίκασε τις «ανεύθυνες επιθέσεις του Ιράν», τονίζοντας ότι συνιστούν απειλή για τα βρετανικά συμφέροντα και τους συμμάχους της χώρας. Παράλληλα, σύμφωνα με πηγή που μίλησε στο AFP, η απόπειρα αυτή είχε προηγηθεί της επίσημης ανακοίνωσης της βρετανικής κυβέρνησης ότι οι ΗΠΑ μπορούν να χρησιμοποιήσουν ορισμένες βρετανικές βάσεις για επιχειρήσεις εναντίον ιρανικών στόχων που συνδέονται με επιθέσεις στο Στενό του Ορμούζ.

Η βάση στο Ντιέγκο Γκαρσία θεωρείται κομβικής σημασίας για τις ΗΠΑ και τη Βρετανία, καθώς αποτελεί κρίσιμο στρατηγικό σημείο στον Ινδικό Ωκεανό και χρησιμοποιείται για την υποστήριξη αεροπορικών και ναυτικών επιχειρήσεων. Η υπόθεση αποκτά ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα, καθώς η συγκεκριμένη εγκατάσταση βρίσκεται περίπου 4.000 χιλιόμετρα από το Ιράν, στοιχείο που, σύμφωνα με αναλύσεις διεθνών μέσων, αναδεικνύει και το εύρος των ιρανικών πυραυλικών δυνατοτήτων.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ: Ιράν: Με βαλλιστικούς πυραύλους χτύπησε το Ντιέγκο Γκαρσία, σε κίνηση υψηλού ρίσκου στον Ινδικό Ωκεανό

Το ζήτημα συνδέεται άμεσα με την απόφαση της βρετανικής κυβέρνησης να επιτρέψει στις ΗΠΑ τη χρήση της βάσης στο Ντιέγκο Γκαρσία, αλλά και της RAF Fairford, για συγκεκριμένες αμυντικές επιχειρήσεις κατά ιρανικών εγκαταστάσεων. Η κίνηση αυτή έχει ήδη προκαλέσει πολιτικές αντιδράσεις στο Ηνωμένο Βασίλειο, ενώ από ιρανικής πλευράς ο υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί έχει κατηγορήσει τον Κιρ Στάρμερ ότι θέτει σε κίνδυνο βρετανικές ζωές επιτρέποντας τη χρήση των βάσεων αυτών.

Η ένταση γύρω από το Ντιέγκο Γκαρσία έρχεται να προστεθεί σε ένα ήδη εκρηκτικό σκηνικό στην περιοχή, με το AP να μεταδίδει ότι η Βρετανία καταδίκασε την ιρανική απόπειρα πλήγματος, την ώρα που συνεχίζονται οι στρατιωτικές επιχειρήσεις και οι διπλωματικές προειδοποιήσεις από όλες τις πλευρές.

