Η Υπουργός Παιδείας της Κύπρου Αθηνά Μιχαηλίδου αναγορεύθηκε Επίτιμη Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου Πατρών ΦΩΤΟ

Σε μια τελετή με έντονο συμβολισμό, το Πανεπιστήμιο Πατρών τίμησε την Αθηνά Μιχαηλίδου, υπογραμμίζοντας τους στενούς δεσμούς Ελλάδας και Κύπρου στην παιδεία και τον πολιτισμό.

25 Σεπ. 2025 12:18
Το Πανεπιστήμιο Πατρών τίμησε την Υπουργό Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας της Κυπριακής Δημοκρατίας, Αθηνά Μιχαηλίδου, αναγορεύοντάς την Επίτιμη Διδάκτωρ του Τμήματος Επιστημών της Εκπαίδευσης και Κοινωνικής Εργασίας. Η τελετή πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου 2025, στην Αίθουσα Τελετών «Οδυσσέας Ελύτης», παρουσία μελών της πανεπιστημιακής κοινότητας, εκπροσώπων της Εκκλησίας και σημαντικών προσωπικοτήτων από Ελλάδα και Κύπρο.

Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου, Καθηγητής Χρήστος Μπούρας, τόνισε ότι η Υπουργός «συνέδεσε την εκπαιδευτική πράξη με την πολιτική ευθύνη», αναδεικνύοντας παράλληλα τη στενή συνεργασία του Πανεπιστημίου Πατρών με τα κυπριακά εκπαιδευτικά ιδρύματα.

Σημαντικές τοποθετήσεις έκαναν και οι εκπρόσωποι της Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών, Καθηγητής Παύλος Κόντος και Καθηγητής Γεώργιος Νικολάου, που χαρακτήρισαν την αναγόρευση σημαντικό βήμα ενίσχυσης των ακαδημαϊκών δεσμών Ελλάδας–Κύπρου.

Συγκίνηση προκάλεσε η παρουσίαση του έργου της κας Μιχαηλίδου από τον Αναπληρωτή Καθηγητή Άγγελο Καβασακάλη, ο οποίος ανέδειξε τη συμβολή της στην προώθηση μιας πιο δίκαιης και συμπεριληπτικής εκπαίδευσης.

Στην ομιλία της, η Υπουργός σημείωσε ότι η διάκριση αυτή αφορά όχι μόνο στο πρόσωπό της αλλά και στην Κύπρο, τονίζοντας πως «η παιδεία είναι το οξυγόνο του έθνους και το θεμέλιο της δημοκρατίας». Παρουσίασε τις εκπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις που εφαρμόζονται στην Κύπρο, όπως το σχολείο των δεξιοτήτων και η ενίσχυση της συμπεριληπτικής εκπαίδευσης, εκφράζοντας το όραμά της για ένα σχολείο που προετοιμάζει τα παιδιά να αντιμετωπίζουν τον κόσμο με αυτοπεποίθηση.

Στην τελετή παρευρέθηκαν, μεταξύ άλλων, οι Αντιπρυτάνεις του Πανεπιστημίου Πατρών, ο Μητροπολίτης Πατρών Χρυσόστομος, ο Μητροπολίτης Ταμασού και Ορεινής Ησαΐας, ο Μορφωτικός Ακόλουθος της Κυπριακής Πρεσβείας στην Αθήνα Λουκάς Ξενοφώντος, εκπρόσωποι της Ένωσης Κυπρίων Νομού Αχαΐας, καθώς και συνεργάτες της Υπουργού.

Η αναγόρευση της Αθηνάς Μιχαηλίδου αποτέλεσε έναν ισχυρό συμβολισμό της ενότητας και της συνεργασίας Ελλάδας και Κύπρου στον τομέα της παιδείας και του πολιτισμού.
