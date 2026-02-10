Ιαπωνία: Ακυρώνεται το φεστιβάλ ανθισμένων κερασιών λόγω μαζικού τουρισμού

«Τι παράξενο πράγμα! Να ζεις κάτω από τα άνθη της κερασιάς». Το διάσημο χαϊκού του Ιάπωνα ποιητή Κομπαγιάσι Ίσσα αποτυπώνει με ακρίβεια τη μαγεία της Σακούρα, της εποχής που οι κερασιές ανθίζουν και ντύνουν την Ιαπωνία με ροζ αποχρώσεις. Για λίγες μόνο εβδομάδες, από τα τέλη Φεβρουαρίου έως και τον Μάιο, το φυσικό αυτό φαινόμενο μετατρέπεται σε εθνική γιορτή και σε έναν από τους βασικότερους λόγους που εκατομμύρια ταξιδιώτες επισκέπτονται τη χώρα.

Η παράδοση του hanami, της παρατήρησης των ανθισμένων κερασιών, αποτελεί βαθιά ριζωμένη πολιτισμική εμπειρία. Πάνω από 200 είδη κερασιάς, με διαφορετικά σχήματα και αποχρώσεις, ανθίζουν διαδοχικά, δημιουργώντας ένα «ροζ κύμα» που ξεκινά από τα υποτροπικά νησιά Ριούκιου και φτάνει έως το Χοκάιντο. Πάρκα, κανάλια και δρόμοι γεμίζουν ζωή, ενώ τα φεστιβάλ Sakura Matsuri συνοδεύονται από μουσική, φαγητό και, τις βραδινές ώρες, φωτισμένα δέντρα στο πλαίσιο του yozakura, προσφέροντας ένα σχεδόν ονειρικό θέαμα.

Όταν η ομορφιά φέρνει προβλήματα

Ωστόσο, η τεράστια δημοτικότητα της Σακούρα έχει αρχίσει να αναδεικνύει και τις σκοτεινές πλευρές του μαζικού τουρισμού. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση του Πάρκου Αρακουράγιαμα Σένγκεν, στην πόλη Φουτζιοσίντα της επαρχίας Γιαμανάσι. Με περισσότερες από 650 κερασιές και εμβληματική θέα στο όρος Φούτζι και την κόκκινη πενταόροφη παγόδα Τσουρέιτο, αποτελεί ένα από τα πιο φωτογραφημένα σημεία της Ιαπωνίας.

Οι τοπικές αρχές ανακοίνωσαν φέτος την ακύρωση των επίσημων εκδηλώσεων του Φεστιβάλ Ανθισμένων Κερασιών, εκφράζοντας έντονη ανησυχία για τη συμφόρηση, την κακή συμπεριφορά μερίδας επισκεπτών και τις πιέσεις που δέχεται η τοπική κοινωνία. Το φεστιβάλ, που διοργανωνόταν τα τελευταία δέκα χρόνια, προσέλκυε περίπου 200.000 επισκέπτες ετησίως, με περισσότερους από 10.000 να συρρέουν καθημερινά κατά την περίοδο αιχμής.

Αντιδράσεις κατοίκων και ζητήματα ποιότητας ζωής

Οι κάτοικοι μιλούν πλέον ανοιχτά για σοβαρά προβλήματα: σκουπίδια στους δρόμους, ζητήματα υγιεινής, τουρίστες που εισβάλλουν σε ιδιωτικούς χώρους, ακόμη και ανησυχίες για την ασφάλεια των παιδιών που δυσκολεύονται να μετακινηθούν προς και από το σχολείο. Οι εικόνες που αναπαράγονται μαζικά στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, σε συνδυασμό με τις ευνοϊκές συναλλαγματικές ισοτιμίες, έχουν εκτοξεύσει τον αριθμό των ξένων επισκεπτών σε πρωτοφανή επίπεδα.

Παρότι δεν θα πραγματοποιηθούν επίσημες εκδηλώσεις, η πόλη προετοιμάζεται για αυξημένη τουριστική πίεση τον Απρίλιο, λαμβάνοντας πρόσθετα μέτρα διαχείρισης. Το πάρκο παραμένει τόσο δημοφιλές, ώστε οι επισκέπτες συχνά περιμένουν έως και τρεις ώρες για μια φωτογραφία με φόντο το Φούτζι.

Ένα σύμβολο που ζητά σεβασμό

Στην ιαπωνική κουλτούρα, τα άνθη της κερασιάς συμβολίζουν το νέο ξεκίνημα, την ελπίδα και την ομορφιά της στιγμής. Ριζωμένα στον σιντοϊσμό, συνδέονται με την αγνότητα και την ανανέωση, αλλά και με την ευθραυστότητα της ζωής, καθώς ανθίζουν και μαραίνονται γρήγορα. Υπενθυμίζουν την αξία του «τώρα» και τη σημασία του σεβασμού απέναντι σε ό,τι είναι όμορφο αλλά πρόσκαιρο.

Η ακύρωση του φεστιβάλ στο Αρακουράγιαμα Σένγκεν λειτουργεί ως ένα σαφές μήνυμα: η τοπική κοινωνία επιλέγει να θέσει όρια, προστατεύοντας τον τόπο, την καθημερινότητα και τις παραδόσεις της. Μια σύγχρονη εκδοχή του ίδιου συμβολισμού της Σακούρα – ότι η ομορφιά για να διαρκέσει, χρειάζεται φροντίδα και μέτρο.

