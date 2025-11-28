Ιαπωνία: Φύλακας σε δημόσια τουαλέτα δέχτηκε επίθεση από αρκούδα!

28 Νοέ. 2025 23:57
Pelop News

Στην Ιαπωνία άνδρας δέχτηκε επίθεση από μια αρκούδα σε δημόσια τουαλέτα! Πρόκειται για μία ακόμη σε μακρά σειρά επιθέσεων σε κατοικημένες περιοχές, που έσπασαν κάθε ρεκόρ αυτό το φθινόπωρο.

Θύμα ένας 69χρονος φύλακας, που είπε στην αστυνομία ότι είχε παρατηρήσει την αρκούδα, μήκους 1-1,5 μέτρων, να κοιτάζει μέσα καθώς αυτός ετοιμαζόταν να φύγει από το κτίριο τις πρώτες πρωινές ώρες της Παρασκευής.

Ο άνδρας έπεσε προς τα πίσω και απώθησε την αρκούδα κλωτσώντας την με τα πόδια, με αποτέλεσμα να την κάνει να φύγει, γράφει ο Guardian.

Τραυματίστηκε ελαφρά στο δεξί του πόδι, αλλά κατάφερε να τρέξει σε κοντινό αστυνομικό τμήμα για να αναφέρει το περιστατικό, το οποίο συνέβη κοντά σε σιδηροδρομικό σταθμό που είχε κλείσει για τη νύχτα.

Σύμφωνα με το υπουργείο Περιβάλλοντος, από τις αρχές Απριλίου έχουν σκοτωθεί 13 άτομα από επιθέσεις αρκούδων στην Ιαπωνία, ενώ ο αριθμός των επιθέσεων κατά την ίδια περίοδο ανέρχεται σε 197 – επίσης αριθμός-ρεκόρ. Πολλά από τα περιστατικά συνέβησαν στην Ακίτα, περιφέρεια στα βόρεια της χώρας και ακολουθούν η Ιβάτε και η Φουκουσίμα στο βορειοανατολικό τμήμα της Ιαπωνίας.

Ο αριθμός του 2025 θα ξεπεράσει σχεδόν σίγουρα το ετήσιο ρεκόρ των 219 επιθέσεων που καταγράφηκε το έτος που ξεκίνησε τον Απρίλιο του 2024.

Οι ειδικοί λένε ότι οι πεινασμένες αρκούδες εισβάλλουν σε κατοικημένες και άλλες αστικές περιοχές αναζητώντας τροφή, γιατί δεν βρίσκουν αρκετά βελανίδια και φουντούκια στο φυσικό τους περιβάλλον.

Σε απάντηση, η κυβέρνηση έστειλε μέλη των δυνάμεων αυτοάμυνας στην Ακίτα για να βοηθήσουν τους ντόπιους κυνηγούς να παγιδεύσουν και να εξοντώσουν τις αρκούδες. Ένοπλοι αστυνομικοί έχουν και αυτοί άδεια να πυροβολούν τα ζώα, λόγω της έλλειψης κυνηγών με άδεια.

