Ιαπωνία: Ο Τραμπ στηρίζει την Σανάε Τακαΐτσι για τις εκλογές

Ξεκάθαρη θέση για τις εκλογές παίρνει ο Ντόναλντ Τραμπ ο οποίος εξέφρασε την «απόλυτή στήριξή» του στην πρωθυπουργό της Ιαπωνίας, Σανάε Τακαΐτσι ενόψει των εκλογών της Κυριακής εξέφρασε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, προσθέτοντας ότι ανυπομονεί να την υποδεχθεί τον επόμενο μήνα στον Λευκό Οίκο.

Η Τάκαϊτσι, πρώτη γυναίκα πρωθυπουργός της Ιαπωνίας, ελπίζει να κεφαλαιοποιήσει τη δημοτικότητα που απέκτησε από την ανάληψη των καθηκόντων της τον Οκτώβριο και να παραμείνει στο τιμόνι της δεύτερης μεγαλύτερης οικονομίας της Ασίας, εφόσον επιβεβαιωθούν οι δημοσκοπήσεις και η συμμαχία της εξασφαλίσει άνετη πλειοψηφία στην εκλογική αναμέτρηση της 8ης Φεβρουαρίου.

«Έχει ήδη αποδείξει ότι είναι ισχυρή, σοφή ηγέτιδα και αγαπά πραγματικά τη χώρα της», έγραψε ο Τραμπ στην πλατφόρμα του, το Truth Social. Ανακοίνωσε ότι η Τάκαϊτσι θα επισκεφθεί την Ουάσιγκτον στις 19 Μαρτίου και υπογράμμισε τη στενή συνεργασία ΗΠΑ-Ιαπωνίας σε θέματα εμπορίου, άμυνας και εθνικής ασφάλειας.

Μολονότι οι Αμερικανοί πρόεδροι αποφεύγουν συνήθως να υποστηρίζουν υποψηφίους σε εκλογές άλλων κρατών, ο Τραμπ έχει επανειλημμένα παραβεί αυτήν την παράδοση, υποστηρίζοντας στο παρελθόν υποψηφίους όπως ο Χαβιέ Μιλέι στην Αργεντινή και ο Βίκτορ Όρμπαν στην Ουγγαρία.

Πολιτική άνοδος και εκλογική δυναμική της «Σιδηράς Κυρίας» της Ιαπωνίας

Από τη μέρα που η 64χρονη Τάκαϊτσι ανέλαβε την ηγεσία του Φιλελεύθερου Δημοκρατικού Κόμματος (LDP), έχει δώσει νέα ώθηση σε ένα κόμμα που είχε χάσει τη στήριξη των ψηφοφόρων λόγω πληθωρισμού και σκανδάλων. Παρά τις υπερσυντηρητικές πολιτικές της η Τακαϊτσι, που δηλώνει ότι εμπνέεται από την Μάργκαρετ Θάτσερ, απολαμβάνει ιδιαίτερη υποστήριξη μεταξύ των νέων ψηφοφόρων, γεγονός αξιοσημείωτο σε μια χώρα με γηράσκοντα πληθυσμό όπου η πολιτική καθοριζόταν παραδοσιακά από μεγαλύτερες ηλικίες.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



