Ιαπωνία: Συνελήφθη για τον αποκεφαλισμό ενός 62χρονου – Πού έκρυβε το κεφάλι του θύματος

Η αστυνομία της Ιαπωνίας, ανακοίνωσε ότι συνέλαβε μια γυναίκα και τους γονείς της για τον αποκεφαλισμό ενός 62χρονου στην πόλη Σαπόρο. Το πτώμα εντοπίστηκε πριν από τρεις εβδομάδες σε δωμάτιο ξενοδοχείου.

Η αστυνομία του Χοκάιντο ανακοίνωσε την Τρίτη ότι συνέλαβε τη Ρούνα Ταμούρα, 29 ετών, και του πατέρα της, Οσάμου Ταμούρα, έναν 59χρονο ψυχίατρο, για τον αποκεφαλισμό του Χιτόσι Ούρα. Το κεφάλι του θύματος εντοπίστηκε στο σπίτι του 59χρονου.

Η αστυνομία συνέλαβε τη μητέρα της κύριας υπόπτου, Χιρόκο, 60 ετών, όπως αναφέρει το Associated Press.

