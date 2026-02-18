Ιατρικός Σύλλογος Πατρών: Διεθνοποίηση και εξωστρέφεια – Θετικός για το Ξενόγλωσσο Τμήμα Ιατρικής

Ο Ιατρικός Σύλλογος Πατρών στη χθεσινή του συνεδρίαση γνωμοδότησε θετικά για την ίδρυση ξενόγλωσσου Προγράμματος Ιατρικών Σπουδών στο Πανεπιστήμιο Πατρών, αναγνωρίζοντας τη σημασία της διεθνοποίησης της ανώτατης εκπαίδευσης, της εξωστρέφειας των ελληνικών πανεπιστημίων και της ενίσχυσης του ακαδημαϊκού κύρους της Ιατρικής εκπαίδευσης στη χώρα μας.

Η ανάπτυξη ενός ξενόγλωσσου προγράμματος Ιατρικών Σπουδών μπορεί να αποτελέσει σημαντική ευκαιρία τόσο για το Πανεπιστήμιο Πατρών όσο και για την τοπική κοινωνία και το δημόσιο πανεπιστήμιο, υπό την προϋπόθεση ότι θα υλοποιηθεί με σαφή στρατηγικό σχεδιασμό, επαρκείς πόρους και αυστηρές εγγυήσεις ποιότητας.

Ο Ιατρικός Σύλλογος Πατρών υπογραμμίζει ότι η λειτουργία του ξενόγλωσσου προγράμματος δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση να πραγματοποιηθεί εις βάρος του ελληνόγλωσσου τμήματος Ιατρικών Σπουδών, το οποίο αποτελεί τον βασικό πυλώνα εκπαίδευσης των μελλοντικών Ελλήνων ιατρών. Η διασφάλιση της απρόσκοπτης και ποιοτικής λειτουργίας του υφιστάμενου προγράμματος σπουδών αποτελεί αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα.

Παράλληλα, ο ΙΣΠ θεωρεί αναγκαία:

– την ουσιαστική αναβάθμιση των υφιστάμενων εκπαιδευτικών, εργαστηριακών και κλινικών υποδομών,

– τη διασφάλιση επαρκούς και κατάλληλης στέγασης του ξενόγλωσσου προγράμματος,

– καθώς και την ενδυνάμωση της αναλογίας διδασκόντων μελών ΔΕΠ προς φοιτητές, μέσω ενίσχυσης του ανθρωπίνου δυναμικού, ώστε να διατηρηθεί υψηλό επίπεδο διδασκαλίας και κλινικής εκπαίδευσης.

Ιδιαίτερη έμφαση πρέπει να δοθεί στη διαφανή και αξιόπιστη αξιολόγηση των εισακτέων φοιτητών, αλλά και στη συνεχή εσωτερική και εξωτερική αξιολόγηση του ίδιου του προγράμματος σπουδών, προκειμένου η παρεχόμενη εκπαίδευση να ανταποκρίνεται πλήρως στις ακαδημαϊκές, επιστημονικές και επαγγελματικές προσδοκίες τόσο των Ελλήνων όσο και των αλλοδαπών φοιτητών.

Ο Ιατρικός Σύλλογος Πατρών δηλώνει ότι θα παρακολουθεί με θεσμική ευθύνη την εξέλιξη και υλοποίηση του εγχειρήματος και εκφράζει τη βούλησή του να συμβάλει, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του, σε έναν γόνιμο διάλογο με την ακαδημαϊκή κοινότητα και την Πολιτεία, με κοινό στόχο τη διασφάλιση της ποιότητας της Ιατρικής εκπαίδευσης και την ενίσχυση του δημοσίου χαρακτήρα της.

