Ιατροδικαστική Υπηρεσία: Απειλούνται αδίκως για απείθεια – Το σύστημα μπλοκάρει, οι υποθέσεις λιμνάζουν

Εκατοντάδες ιατροδικαστικές εκθέσεις παραμένουν ανυπόγραφες και εκκρεμούν αντίστοιχες υποθέσεις στα ποινικά δικαστήρια, επειδή δεν έχουν γίνει οι αναγκαίες ιστολογικές εξετάσεις.

22 Μαρ. 2026 18:00
Το πρόβλημα στις ιατροδικαστικές υπηρεσίες της Πάτρας ιδίως, αλλά και της Τρίπολης και του Ναυπλίου, είναι οξύτατο, ωστόσο, διευκρινίζεται ότι οι εξοργιστικές καθυστερήσεις δεν οφείλονται στους κατά τόπους ιατροδικαστές.

Παρά ταύτα, όπως αναφέρουν ασφαλέστατες πληροφορίες της «Π», οι τελευταίοι απειλούνται από εισαγγελίες των περιφερειών τους με άσκηση διώξεων σε βάρος τους για απείθεια. Φυσικά, δίδονται εξηγήσεις από τους ιατροδικαστές ότι οι ευθύνες για τις καθυστερήσεις δεν οφείλονται στους ίδιους, οι οποίες κλίνονται επαρκείς και δεν έχουν εν τέλει κάποια δυσμενή ποινική μεταχείριση…

ΑΠΟ ΤΟ 2022

Το πρόβλημα, ωστόσο, των ανεκτέλεστων ιστολογικών εξετάσεων είναι τεράστιο και χρονολογείται από το 2022, όταν τα Παθολογοανατομικά εργαστήρια της Αθήνας έπαψαν να διενεργούν ιστολογικές εξετάσεις, επειδή σταμάτησε το υπουργείο Δικαιοσύνης να εκπληρώνει τις οικονομικές υποχρεώσεις προς αυτά.

Ως εκ τούτου συσσωρεύτηκαν εκατοντάδες περιστατικά χωρίς να έχουν γίνει ιστολογικές εξετάσεις, με συνέπεια να μένουν «ανοιχτές» οι ιατροδικαστικές εκθέσεις, επειδή στερούνται των αποτελεσμάτων αυτών των εξετάσεων.

ΤΟ ΝΕΟ «ΒΟΥΝΟ»

Eν τέλει, μετά από δύο χρόνια καθυστέρησης, καταβλήθηκαν τα οφειλόμενα στα εργαστήρια, αλλά πλέον είχε προκύψει άλλο πρόβλημα. Συγκεκριμένα, επειδή συσσωρεύτηκαν χιλιάδες περιστατικά στην Αθήνα και για να αποσυμφορηθεί η κατάσταση αποφασίστηκε η αποστολή εκατοντάδων ιστολογικών ευρημάτων προς εξέταση στο αντίστοιχο εργαστήριο του πανεπιστήμιου της Θεσσαλονίκης. Η σχετική εντολή ακολουθήθηκε από τις ιατροδικαστικές υπηρεσίες της Πάτρας και της Πελοποννήσου. Ομως αυτή τη φορά σχηματίστηκε «βουνό» ανεκτέλεστων των εξετάσεων στη συμπρωτεύουσα, με συνέπεια ο παθολογοανατόμος της υπηρεσίας να περιέλθει σε δεινή και απελπιστική θέση, αφού δεν μπορούσε να ανταπεξέλθει στον τεράστιο όγκο των εκκρεμών ιστολογικών εξετάσεων.

ΠΑΡΑΙΤΗΘΗΚΕ

Ετσι, πριν από ένα μήνα υπέβαλε την παραίτησή του και μεταπήδησε στον ιδιωτικό τομέα (νοσοκομείο «Aγιος Παύλος» της Θεσσαλονίκης).

Σε τηλεοπτική εκπομπή της ΕΡΤ-3 δηλώθηκε επισήμως από το υπουργείο Δικαιοσύνης ότι για την αντιμετώπιση της κατάστασης θα αποστέλλονται ιστολογικά ευρήματα προς εξέταση στο νοσοκομείο «Aγιος Παύλος», εκεί δηλαδή που εργάζεται ιδιωτικά ο μέχρι πρότινος «κρατικός» παθολογοανατόμος. Πέραν τούτου, υποστηρίχθηκε ότι οι καθυστερήσεις των ιστολογικών εξετάσεων οφείλονται στην μέχρι πρότινος κακή λειτουργία των περισσότερων ιατροδικαστικών υπηρεσιών της χώρας, γεγονός πάντως που προκάλεσε δυσφορία σε σημαντική μερίδα της ιατροδικαστικής κοινότητας.

Ο ΦΛΩΡΙΔΗΣ

Ανεξάρτητα, εν τέλει, από τις κωλυσιεργίες και τα παράπονα, εκτιμάται ότι βαίνουν προς ομαλοποίηση οι δυσλειτουργίες παρατηρήθηκαν τα τελευταία χρόνια σε μερίδα των ιατροδικαστικών υπηρεσιών της χώρας, μετά από σχετικές οδηγίες και αποφάσεις του υπουργού Δικαιοσύνης Γιώργου Φλωρίδη, οι οποίες κινούνται κατά κανόνα σε σωστή κατεύθυνση.

