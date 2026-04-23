Ιδιωτικό χρέος: Ποιοι «σβήνουν» οφειλές και ποιοι ξεμπλοκάρουν λογαριασμούς με τις νέες ρυθμίσεις

Δέσμη τριών βασικών παρεμβάσεων για την αντιμετώπιση του αυξημένου ιδιωτικού χρέους προωθεί η κυβέρνηση, δίνοντας νέες δυνατότητες ρύθμισης σε φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις. Το συνολικό ιδιωτικό χρέος στη χώρα εκτιμάται στα 407,6 δισ. ευρώ, επιβαρύνοντας περισσότερους από 1,5 εκατομμύριο οφειλέτες.

Κεντρικό μέτρο αποτελεί η θέσπιση νέας ρύθμισης για παλαιές ληξιπρόθεσμες οφειλές προς την Εφορία και τον ΕΦΚΑ, οι οποίες δημιουργήθηκαν έως τις 31 Δεκεμβρίου 2023 και παραμένουν ανεξόφλητες. Οι οφειλέτες θα έχουν τη δυνατότητα να εξοφλήσουν τα χρέη τους σε έως 72 μηνιαίες δόσεις, με ελάχιστο ποσό δόσης τα 30 ευρώ και επιτόκιο που διαμορφώνεται στο 5,84%.

Η συγκεκριμένη ρύθμιση, η οποία αναμένεται να τεθεί σε εφαρμογή τον Ιούνιο, προβλέπει αναστολή μέτρων αναγκαστικής είσπραξης, όπως κατασχέσεις και πλειστηριασμοί, καθώς και «πάγωμα» ποινικών διώξεων για όσους ενταχθούν και τηρούν τους όρους αποπληρωμής. Παράλληλα, παρέχεται δυνατότητα έκδοσης φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας περιορισμένης διάρκειας.

Προϋπόθεση για την ένταξη είναι η τακτοποίηση ή ρύθμιση τυχόν νεότερων οφειλών που έχουν προκύψει από την 1η Ιανουαρίου 2024 και μετά. Επιπλέον, στη ρύθμιση μπορούν να ενταχθούν και προσαυξήσεις ή τόκοι που έχουν συσσωρευτεί έως την ημερομηνία αίτησης.

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, η ρύθμιση δυνητικά καλύπτει περίπου 1,3 εκατομμύρια φυσικά πρόσωπα με οφειλές ύψους 31,5 δισ. ευρώ, καθώς και 284.000 επιχειρήσεις με χρέη που φτάνουν τα 63,5 δισ. ευρώ.

Παράλληλα, προβλέπεται η δυνατότητα άρσης κατάσχεσης τραπεζικού λογαριασμού υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Συγκεκριμένα, η αποδέσμευση μπορεί να γίνει εφόσον ο οφειλέτης έχει εξοφλήσει τουλάχιστον το 25% της βασικής οφειλής και έχει ρυθμίσει το υπόλοιπο ποσό. Η δυνατότητα αυτή παρέχεται μία μόνο φορά.

Σημαντικές αλλαγές προωθούνται και στον εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών, με τη διεύρυνση των δικαιούχων. Για πρώτη φορά, δίνεται πρόσβαση και σε οφειλέτες με χρέη από 5.000 ευρώ, έναντι 10.000 ευρώ που ίσχυε έως σήμερα. Η ρύθμιση μπορεί να φτάσει έως και τις 240 δόσεις, ενώ προβλέπεται χαμηλό επιτόκιο 3% και δυνατότητα διαγραφής προσαυξήσεων ή μέρους της βασικής οφειλής υπό προϋποθέσεις.

Οι παρεμβάσεις αυτές εντάσσονται στη συνολική στρατηγική περιορισμού των ληξιπρόθεσμων οφειλών και ενίσχυσης της βιωσιμότητας νοικοκυριών και επιχειρήσεων.

