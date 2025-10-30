Ιερουσαλήμ: Νεκρός 15χρονος σε διαδήλωση υπερορθόδοξων, σκηνές χάους

Ο έφηβος έπεσε από υπό κατασκευή πολυώροφο κτίριο κατά τη διάρκεια μαζικής προσευχής Χαρεντίμ ενάντια στη στρατολόγηση στο Ισραηλινό στρατό

30 Οκτ. 2025 21:23
Pelop News

Τραγωδία εκτυλίχθηκε στην Ιερουσαλήμ, όταν 15χρονος υπερορθόδοξος έφηβος έπεσε από υπό κατασκευή πολυώροφο κτίριο κατά τη διάρκεια μαζικής προσευχής Χαρεντίμ, η οποία οργανώθηκε ενάντια στη στρατολόγηση στο Ισραηλινό στρατό (IDF). Ο έφηβος βρήκε ακαριαίο θάνατο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο νεαρός βρισκόταν μαζί με άλλους διαδηλωτές στο ημιτελές κτίσμα κοντά στο σημείο της συγκέντρωσης. Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της αστυνομίας και διασώστες του Magen David Adom, προσπαθώντας να αντιμετωπίσουν το περιστατικό.

 

Μετά τη μαζική προσευχή, στην οποία συμμετείχαν δεκάδες χιλιάδες Χαρεντίμ, ξέσπασαν συγκρούσεις ανάμεσα σε νεαρούς διαδηλωτές και άνδρες της συνοριοφυλακής, όταν ομάδες διαδηλωτών επιχείρησαν να εισέλθουν στο εργοτάξιο όπου σημειώθηκε το δυστύχημα.

Το επεισόδιο προκάλεσε σοβαρές κυκλοφοριακές αναταραχές, ενώ οι αρχές προσπάθησαν να επαναφέρουν την τάξη στην περιοχή γύρω από την πλατεία και τα κοντινά δημόσια μέσα μεταφοράς.
