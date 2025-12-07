Ικανοποίηση στη Μόσχα για τη νέα στρατηγική Τραμπ – Αντιδράσεις και ανησυχία στην Ευρώπη

Η Ρωσία βλέπει «σύμπλευση οραμάτων», ενώ η ΕΕ κάνει λόγο για επικίνδυνη ρητορική και πολιτική παρέμβαση

Ικανοποίηση στη Μόσχα για τη νέα στρατηγική Τραμπ – Αντιδράσεις και ανησυχία στην Ευρώπη
07 Δεκ. 2025 19:06
Pelop News

Με θετικό τρόπο υποδέχθηκε η Ρωσία τη νέα στρατηγική εθνικής ασφάλειας των ΗΠΑ υπό την ηγεσία του Ντόναλντ Τραμπ, χαρακτηρίζοντάς τη «σε μεγάλο βαθμό σύμφωνη» με το όραμα της Μόσχας. Πρόκειται για έγγραφο 33 σελίδων, το οποίο δημοσιοποιήθηκε την προηγούμενη εβδομάδα και υιοθετεί αισθητά πιο ήπιους τόνους απέναντι στη Ρωσία, γεγονός που έχει προκαλέσει προβληματισμό στους κόλπους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το κείμενο της νέας στρατηγικής υποστηρίζει ότι η Ευρώπη βρίσκεται αντιμέτωπη με «εξάλειψη του πολιτισμού», υποβαθμίζει τη Ρωσία ως απειλή για τις Ηνωμένες Πολιτείες και θέτει ως βασικές προτεραιότητες την αντιμετώπιση της ξένης παρέμβασης, τον περιορισμό της μαζικής μετανάστευσης και την απόρριψη αυτού που χαρακτηρίζεται ως «λογοκρισία» εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Σε συνέντευξή του στο ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων TASS, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, δήλωσε πως «οι προσαρμογές που βλέπουμε είναι σε μεγάλο βαθμό σύμφωνες με το όραμά μας», χαρακτηρίζοντας τη νέα κατεύθυνση της αμερικανικής στρατηγικής ως «θετικό βήμα». Παράλληλα, τόνισε ότι η Μόσχα θα συνεχίσει να μελετά το έγγραφο, εκφράζοντας συγκρατημένη αισιοδοξία ότι αυτό θα μπορούσε να αποτελέσει βάση για «εποικοδομητικό κοινό έργο» με στόχο μια ειρηνική διευθέτηση του πολέμου στην Ουκρανία.

Στην Ευρώπη, ωστόσο, οι αντιδράσεις είναι έντονες. Αξιωματούχοι και πολιτικοί αναλυτές απορρίπτουν τη στρατηγική, εκφράζοντας ανησυχίες για τη ρητορική της και τις πιθανολογούμενες επιπτώσεις στην ασφάλεια και τη συνοχή της ΕΕ. Στο ίδιο το κείμενο, η Ευρωπαϊκή Ένωση κατηγορείται ότι παρεμποδίζει τις αμερικανικές προσπάθειες για την επίλυση της σύγκρουσης στην Ουκρανία, ενώ αναφέρεται ότι οι ΗΠΑ πρέπει να «αποκαταστήσουν τη στρατηγική σταθερότητα απέναντι στη Ρωσία», κάτι που –κατά τους συντάκτες– θα ωφελήσει και την ευρωπαϊκή οικονομική σταθερότητα.

Ιδιαίτερη εντύπωση προκαλεί το σημείο της στρατηγικής που ενθαρρύνει πολιτική επιρροή εντός των ευρωπαϊκών κρατών, τονίζοντας ότι η αμερικανική πολιτική οφείλει να δίνει προτεραιότητα στην «αντίσταση στην τρέχουσα πορεία της Ευρώπης» και στην «αποκατάσταση της δυτικής ταυτότητας». Γίνεται, μάλιστα, λόγος για έναν κίνδυνο «πολιτισμικής εξαφάνισης» μέσα στα επόμενα 20 χρόνια, ενώ επαινούνται ευθέως «πατριωτικά ευρωπαϊκά κόμματα» τα οποία καλούνται να διαδραματίσουν πρωταγωνιστικό ρόλο στην πολιτική αναζωπύρωση της ηπείρου.

Μέσα σε αυτό το κλίμα, Ευρωπαίοι ηγέτες αντέδρασαν με σαφή μηνύματα. Ο Γερμανός υπουργός Εξωτερικών, Βάντεπουλ, επανέλαβε ότι οι ΗΠΑ παραμένουν «ο σημαντικότερος σύμμαχος στο ΝΑΤΟ», ωστόσο υπογράμμισε πως ζητήματα όπως η ελευθερία της έκφρασης και η οργάνωση των ελεύθερων κοινωνιών «δεν έχουν θέση» σε μια τέτοιου είδους στρατηγική. Από την πλευρά του, ο πρώην πρωθυπουργός της Σουηδίας, Καρλ Μπιλντ, σχολίασε ότι η γλώσσα του εγγράφου «τοποθετείται στα δεξιά της ακροδεξιάς».

Ιδιαίτερα αιχμηρή ήταν και η παρέμβαση του Πολωνού πρωθυπουργού, Ντόναλντ Τουσκ, ο οποίος απευθύνθηκε στους «Αμερικανούς φίλους» του μέσα από τα κοινωνικά δίκτυα, ξεκαθαρίζοντας ότι «η Ευρώπη είναι ο στενότερος σας σύμμαχος, όχι το πρόβλημά σας», κάνοντας παράλληλα αναφορά στους «κοινούς εχθρούς» των δύο πλευρών.

Η νέα στρατηγική έρχεται σε μια κρίσιμη χρονική στιγμή, καθώς συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις μεταξύ ΕΕ και κυβέρνησης Τραμπ για μια πιθανή ειρηνευτική συμφωνία στην Ουκρανία. Αν και Ευρωπαίοι αξιωματούχοι επιμένουν στη σημασία της συνεργασίας με τις ΗΠΑ, οι επιφυλάξεις για τη νέα κατεύθυνση της αμερικανικής πολιτικής είναι πλέον εμφανείς.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
23:58 Η Οργανωτική Επιτροπή του Μουντιάλ 2026 αφιερώνει την αναμέτρηση Αίγυπτος – Ιράν στην ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητα!
23:39 Αλεξάνδρεια: Βρέθηκε στον βυθό σκάφος αναψυχής που βούλιαξε πριν 2.000 χρόνια! ΒΙΝΤΕΟ
23:21 «16 χρόνια που έφυγε ο Μανώλης μας για τους ουρανούς»! Συγκινεί ο σχεδιαστής Ερωτόκριτος για τον γιο του
23:01 Μουρτζούκου: Ζητά να ακυρωθεί η προδικασία για τον θάνατο του Παναγιωτάκη
22:55 Καρδιά: Ποιοι ασθενείς διατρέχουν έως και 7 φορές υψηλότερο κίνδυνο να «φύγουν» ξαφνικά!
22:50 Καλύβια Αττικής: Ελεγχόμενη έκρηξη, εντοπίστηκε εμπρηστικός μηχανισμός
22:45 Γκατσίνοβιτς: Βαρύ διάστρεμμα με μερική ρήξη συνδέσμων στο ΑΕΚ-Ατρόμητος
22:35 Τσιτσιπάς: Ο λόγος που ακόμη δεν το έχει παραδώσει το δίπλωμά του στην αστυνομία
22:30 Η συνάντηση Σίσι και Χαφτάρ στο Κάιρο για την οριοθέτηση ΑΟΖ μεταξύ Αιγύπτου και Λιβύης
22:20 Τα Αραχωβίτικα/Ακταίο πήραν το ντέρμπι με τον Κεραυνό, τι συνέβη στη 10η αγωνιστική της Α1 ΕΣΚΑ-Η, ΦΩΤΟ
22:10 «Ζητάμε συγγνώμη από τους αστυνομικούς» λέει ο πρόεδρος Κτηνοτροφικού Συλλόγου Χανιών
22:00 Τρομερό ντεμπούτο Σμιθ, σούπερ Παρασκευόπουλος, σπουδαίο «διπλό» του Κόροιβου
21:51 Παραμένει κλειστή η Νέα Εθνική οδός στο ύψος της Κ. Αχαΐας
21:41 Άγιος Στέφανος: Στις φυλακές βρέθηκαν 8 αυτοσχέδια μαχαίρια, συνελήφθη 30χρονος κρατούμενος αιγυπτιακής καταγωγής
21:31 «Κάθε ημέρα καταγράφεται σημαντική βελτίωση της κατάστασής του», αισιοδοξία για τον 18χρονο Μάριο
21:20 Περίπατος για την Αχαϊκή με πρωταγωνιστή τον Κουλούρη
21:11 Τραμπ: Αποφάσισε να κάνει τα γενέθλιά του «εθνική επέτειο»!
21:00 Τα νέα δεδομένα με τους αγρότες, τα αιτήματά τους και ποια είναι τα μέτρα που συζητά η Κυβέρνηση
20:50 Σαμαράς: Αυτοί που βρίσκονται στα μπλόκα δεν κερδίζουν κάθε τόσο το Τζόκερ
20:41 Νίκη Παναιτωλικού στις Σέρρες και αγγίζει τα play-offs!
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 08/12/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ