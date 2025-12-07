Ικανοποίηση στη Μόσχα για τη νέα στρατηγική Τραμπ – Αντιδράσεις και ανησυχία στην Ευρώπη

Με θετικό τρόπο υποδέχθηκε η Ρωσία τη νέα στρατηγική εθνικής ασφάλειας των ΗΠΑ υπό την ηγεσία του Ντόναλντ Τραμπ, χαρακτηρίζοντάς τη «σε μεγάλο βαθμό σύμφωνη» με το όραμα της Μόσχας. Πρόκειται για έγγραφο 33 σελίδων, το οποίο δημοσιοποιήθηκε την προηγούμενη εβδομάδα και υιοθετεί αισθητά πιο ήπιους τόνους απέναντι στη Ρωσία, γεγονός που έχει προκαλέσει προβληματισμό στους κόλπους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το κείμενο της νέας στρατηγικής υποστηρίζει ότι η Ευρώπη βρίσκεται αντιμέτωπη με «εξάλειψη του πολιτισμού», υποβαθμίζει τη Ρωσία ως απειλή για τις Ηνωμένες Πολιτείες και θέτει ως βασικές προτεραιότητες την αντιμετώπιση της ξένης παρέμβασης, τον περιορισμό της μαζικής μετανάστευσης και την απόρριψη αυτού που χαρακτηρίζεται ως «λογοκρισία» εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Σε συνέντευξή του στο ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων TASS, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, δήλωσε πως «οι προσαρμογές που βλέπουμε είναι σε μεγάλο βαθμό σύμφωνες με το όραμά μας», χαρακτηρίζοντας τη νέα κατεύθυνση της αμερικανικής στρατηγικής ως «θετικό βήμα». Παράλληλα, τόνισε ότι η Μόσχα θα συνεχίσει να μελετά το έγγραφο, εκφράζοντας συγκρατημένη αισιοδοξία ότι αυτό θα μπορούσε να αποτελέσει βάση για «εποικοδομητικό κοινό έργο» με στόχο μια ειρηνική διευθέτηση του πολέμου στην Ουκρανία.

Στην Ευρώπη, ωστόσο, οι αντιδράσεις είναι έντονες. Αξιωματούχοι και πολιτικοί αναλυτές απορρίπτουν τη στρατηγική, εκφράζοντας ανησυχίες για τη ρητορική της και τις πιθανολογούμενες επιπτώσεις στην ασφάλεια και τη συνοχή της ΕΕ. Στο ίδιο το κείμενο, η Ευρωπαϊκή Ένωση κατηγορείται ότι παρεμποδίζει τις αμερικανικές προσπάθειες για την επίλυση της σύγκρουσης στην Ουκρανία, ενώ αναφέρεται ότι οι ΗΠΑ πρέπει να «αποκαταστήσουν τη στρατηγική σταθερότητα απέναντι στη Ρωσία», κάτι που –κατά τους συντάκτες– θα ωφελήσει και την ευρωπαϊκή οικονομική σταθερότητα.

Ιδιαίτερη εντύπωση προκαλεί το σημείο της στρατηγικής που ενθαρρύνει πολιτική επιρροή εντός των ευρωπαϊκών κρατών, τονίζοντας ότι η αμερικανική πολιτική οφείλει να δίνει προτεραιότητα στην «αντίσταση στην τρέχουσα πορεία της Ευρώπης» και στην «αποκατάσταση της δυτικής ταυτότητας». Γίνεται, μάλιστα, λόγος για έναν κίνδυνο «πολιτισμικής εξαφάνισης» μέσα στα επόμενα 20 χρόνια, ενώ επαινούνται ευθέως «πατριωτικά ευρωπαϊκά κόμματα» τα οποία καλούνται να διαδραματίσουν πρωταγωνιστικό ρόλο στην πολιτική αναζωπύρωση της ηπείρου.

Μέσα σε αυτό το κλίμα, Ευρωπαίοι ηγέτες αντέδρασαν με σαφή μηνύματα. Ο Γερμανός υπουργός Εξωτερικών, Βάντεπουλ, επανέλαβε ότι οι ΗΠΑ παραμένουν «ο σημαντικότερος σύμμαχος στο ΝΑΤΟ», ωστόσο υπογράμμισε πως ζητήματα όπως η ελευθερία της έκφρασης και η οργάνωση των ελεύθερων κοινωνιών «δεν έχουν θέση» σε μια τέτοιου είδους στρατηγική. Από την πλευρά του, ο πρώην πρωθυπουργός της Σουηδίας, Καρλ Μπιλντ, σχολίασε ότι η γλώσσα του εγγράφου «τοποθετείται στα δεξιά της ακροδεξιάς».

Ιδιαίτερα αιχμηρή ήταν και η παρέμβαση του Πολωνού πρωθυπουργού, Ντόναλντ Τουσκ, ο οποίος απευθύνθηκε στους «Αμερικανούς φίλους» του μέσα από τα κοινωνικά δίκτυα, ξεκαθαρίζοντας ότι «η Ευρώπη είναι ο στενότερος σας σύμμαχος, όχι το πρόβλημά σας», κάνοντας παράλληλα αναφορά στους «κοινούς εχθρούς» των δύο πλευρών.

Η νέα στρατηγική έρχεται σε μια κρίσιμη χρονική στιγμή, καθώς συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις μεταξύ ΕΕ και κυβέρνησης Τραμπ για μια πιθανή ειρηνευτική συμφωνία στην Ουκρανία. Αν και Ευρωπαίοι αξιωματούχοι επιμένουν στη σημασία της συνεργασίας με τις ΗΠΑ, οι επιφυλάξεις για τη νέα κατεύθυνση της αμερικανικής πολιτικής είναι πλέον εμφανείς.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



