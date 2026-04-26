Ικαρία: Άνδρας χωρίς τις εθίσεις του σε δύσβατο σημείο
Η πτώση αφορά Γάλλο τουρίστα που επισκέφτηκε το νησί
Συναγερμός το μεσημέρι στην Ικαρία, καθώς χωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθηκε ένας άνδρας το μεσημέρι της Κυριακής (26/4) από δύσβατο σημείο στις Ράχες.
Στην επιχείρηση διάσωσης συμμετείχαν επτά πυροσβέστες και ένα ελικόπτερο του ΕΚΣΕΔ (Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού και Διάσωσης).
Σύμφωνα με πληροφορίες του ikariaki.gr, πρόκειται για έναν Γάλλο τουρίστα που νοσηλεύεται σε νοσοκομείο.
